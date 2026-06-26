AGI - OpenAI ha annunciato il lancio di GPT -5.6, la sua nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale. Su richiesta dell'amministrazione Trump, l'accesso è inizialmente limitato a un gruppo ristretto di partner approvati dalla Casa Bianca. La mossa segue una dinamica già vista con GPT-5.5. Tre i modelli: Sol, il modello di punta per compiti complessi e ragionamento avanzato; Terra, la versione di fascia media; Luna, la più veloce ed economica. Tutti e tre sono classificati ad "alto rischio" nelle categorie cybersicurezza, ma nessuno raggiunge la soglia critica prevista dal framework interno di sicurezza dell'azienda. Sono in grado di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici, ma non di condurre attacchi autonomi end-to-end contro bersagli ben organizzati.
I test hanno inoltre rilevato un comportamento nuovo nei modelli Sol e Terra: rispetto a GPT-5.5, tendono in misura maggiore a compiere azioni che l'utente non ha esplicitamente richiesto. Nel nuovo schema di denominazione, il numero identifica la generazione, mentre Sol, Terra e Luna indicano livelli di capacità distinti, ciascuno con una propria traiettoria di sviluppo. I prezzi variano per milione di token: Sol a 5 dollari in input e 30 in output, Terra a 2,50 e 15, Luna a 1 e 6.
OpenAI segue le direttive di Trump
Il lancio arriva in un momento di forte tensione regolatoria. L'amministrazione Trump ha vietato nelle scorse settimane ai soggetti stranieri l'accesso a due modelli di Anthropic, Fable 5 e Mythos 5, costringendo l'azienda a sospendere completamente l'accesso per conformarsi alla norma. Lo stallo dura ormai da due settimane.
Secondo il Wall Street Journal, critici del settore accusano la Casa Bianca di favorire OpenAI - i cui vertici hanno sostenuto politicamente Trump - penalizzando l'azienda dei fratelli Amodei, con cui i rapporti sono stati più conflittuali. Il dipartimento del Commercio, attraverso il Center for AI Standards and Innovation, sta revisionando GPT-5.6 come già fatto per altri modelli. Un recente ordine esecutivo di Trump ha ampliato il ruolo delle agenzie di sicurezza nazionale in questo processo di valutazione.
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
OpenAI: "Non deve diventare la norma"
OpenAI ha detto di sperare in una disponibilità generale nelle prossime settimane, precisando che il meccanismo di approvazione preventiva governativa non dovrebbe diventare la norma. "Teniamo lontano i migliori strumenti da utenti, sviluppatori, aziende, esperti di cybersicurezza e partner internazionali che ne hanno bisogno", ha scritto la società, definendo questo passaggio una fase transitoria nell'attesa che l'ordine esecutivo di Trump sulla supervisione dei modelli IA vada a regime.