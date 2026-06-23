Vacanze in Europa: attenzione alle tariffe telefoniche
Vacanze in Europa: attenzione alle tariffe telefoniche
Home>Economia

Vacanze in Europa: attenzione alle tariffe telefoniche

In diversi Paesi extra Ue come Gran Bretagna o Albania gli operatori applicano prezzi diversi rispetto all'Italia
Sara Dellabella, corrispondente a Bruxelles
UE
Foto di KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA -  Roaming, telefonate in Paesi fuori dall'Unione Europea
roaming tariffe-telefoniche ue
di lettura

AGI – Le vacanze sono già iniziate e molti cittadini europei saranno alle prese con valigie, ma anche con la pianificazione di aspetti logistici come il traffico dati del proprio cellulare al di fuori dell'Unione Europea. Un elemento ormai indispensabile per rimanere connessi, condividere foto e restare in contatto con chi rimane a casa. Per questo l'Unione europea ha pubblicato una guida aggiornata per orientare i viaggiatori.

ADV

La funzione "Roam come a casa" si attiva automaticamente quando si utilizza il telefono in uno dei 27 Stati membri e, da quest'anno, anche in Moldova e Ucraina. In Islanda, Liechtenstein e Norvegia i cittadini europei non avranno problemi di sovraccosti. Diversa la situazione nel Regno Unito, dove "Roam come a casa" non è più applicato dalla Brexit, salvo alcuni operatori che hanno scelto di mantenere i vantaggi.

ADV

Proposte e raccomandazioni della Commissione

La Commissione ha inoltre proposto di aprire negoziati per includere nello 'spazio roaming' anche Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, ma al momento per chi viaggia in questi paesi dovrà contattare il proprio operatore. Con l'aumento degli spostamenti estivi, Bruxelles invita i cittadini a verificare in anticipo le condizioni del proprio operatore per evitare costi inattesi e viaggiare informati.

ADV