Vacanze in Europa: attenzione alle tariffe telefoniche

AGI – Le vacanze sono già iniziate e molti cittadini europei saranno alle prese con valigie, ma anche con la pianificazione di aspetti logistici come il traffico dati del proprio cellulare al di fuori dell'Unione Europea. Un elemento ormai indispensabile per rimanere connessi, condividere foto e restare in contatto con chi rimane a casa. Per questo l'Unione europea ha pubblicato una guida aggiornata per orientare i viaggiatori.
La funzione "Roam come a casa" si attiva automaticamente quando si utilizza il telefono in uno dei 27 Stati membri e, da quest'anno, anche in Moldova e Ucraina. In Islanda, Liechtenstein e Norvegia i cittadini europei non avranno problemi di sovraccosti. Diversa la situazione nel Regno Unito, dove "Roam come a casa" non è più applicato dalla Brexit, salvo alcuni operatori che hanno scelto di mantenere i vantaggi.
Proposte e raccomandazioni della Commissione
La Commissione ha inoltre proposto di aprire negoziati per includere nello 'spazio roaming' anche Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, ma al momento per chi viaggia in questi paesi dovrà contattare il proprio operatore. Con l'aumento degli spostamenti estivi, Bruxelles invita i cittadini a verificare in anticipo le condizioni del proprio operatore per evitare costi inattesi e viaggiare informati.