Dombrovskis: 'La crescita europea deve essere strutturale'

AGI - La crescita economica europea: è questo il tema affrontata da Valdis Dombrovskis durante l'audizione congiunta presso le commissioni Economia e Affari sociali sul Semestre europeo. "Sebbene l'economia europea abbia dimostrato resilienza di fronte a crisi successive, dobbiamo rafforzare la competitività dell'Europa, garantire prosperità a lungo termine e preservare l'autonomia strategica. Per raggiungere questo obiettivo, il tasso di crescita dell'Europa deve aumentare in modo strutturale".
Dombrovskis sulle misure a sostegno per famiglie e imprese
Il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, invita gli Stati a non rinnovare misure di breve termine contro il caro energia che non siano temporanee e mirate. "Le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese devono essere temporanee e mirate e non dovrebbero aumentare la domanda aggregata di combustibili fossili. Purtroppo, la maggior parte delle misure attualmente in vigore non rispetta questi criteri", ha dichiarato Dombrovskis in audizione presso la commissione Economia del Parlamento europeo riguardo al Semestre europeo. "Spesso sono previste per scadere a breve, e non dovrebbero essere prorogate", ha aggiunto. Tra le misure in passato criticate da Dombrovskis figura anche il taglio delle accise sui carburanti da parte del governo italiano.