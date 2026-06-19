Telemarketing, da oggi scatta la nuova stretta sui call center

AGI - Scatta la nuova stretta sul telemarketing aggressivo. Da oggi le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali, salvo nei casi in cui sia stato il cliente a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle.
La novità è stata introdotta dal decreto Bollette convertito in legge lo scorso aprile e integrata nel codice del consumo. Il provvedimento si pone l'obiettivo di tutelare i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste, il cosiddetto telemarketing/teleselling aggressivo.
Divieto generale di contatti commerciali
In particolare, scatta un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori, che non riguarda solo le chiamate ma include anche l'invio di messaggi. Il cliente potrà quindi essere contattato qualora abbia effettuato direttamente una richiesta o espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Inoltre i contatti telefonici dovranno essere effettuati da un numero che identifichi univocamente l'azienda e saranno considerati nulli i contratti stipulati in violazione delle prescrizioni introdotte. La legge prevede infine che i consumatori possano segnalare eventuali violazioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agcom, che può procedere alla sospensione delle linee telefoniche utilizzate. È inoltre previsto che il Garante della privacy, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate senza previo consenso, possa chiedere ad Agcom di procedere alla sospensione in questione.
La reazione del Codacons
Esulta il Codacons che parla di "una rivoluzione per i consumatori, che interessa sia l'odioso fenomeno del telemarketing, sia gli acquisti online". Una rivoluzione, segnala ancora l'associazione, "che pone in capo agli operatori l'obbligo di dimostrare la validità del contratto stipulato, ma che non conclude l'iter sul telemarketing. Manca infatti ancora il numero identificativo univoco a tre cifre da assegnare agli operatori di luce e gas, una misura prevista dal decreto e al vaglio dell'Agcom, che servirà ai consumatori per identificare in modo immediato il chiamante".
Nuove tutele per e-commerce
L'associazione ricorda inoltre che da oggi entra in vigore anche un'altra novità a tutela dei consumatori che effettuano acquisti online. I siti di e-commerce devono infatti mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso, una procedura prevista dalle nuove norme sui contratti conclusi a distanza che rende più semplice e intuitivo richiedere un reso per prodotti o servizi acquistati sul web o tramite app.