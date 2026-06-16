Dolce & Gabbana indebitata valuta la vendita di immobili a Milano

Dolce & Gabbana indebitata per 450milioni, al vaglio la vendita di immobili a Milano
Lo riporta Bloomberg secondo cui l'operazione potrebbe prevedere formule di sale-and-leaseback
AGI - Dolce & Gabbana sta valutando la vendita di alcuni immobili di proprietà a Milano, inclusi le sedi in zona Porta Venezia, con l'obiettivo di generare liquidità e sostenere il rifinanziamento di circa 450 milioni di euro di debito.
Lo riporta Bloomberg secondo la quale l'operazione potrebbe prevedere formule di sale-and-leaseback, consentendo al gruppo di continuare a utilizzare gli edifici dopo la cessione.