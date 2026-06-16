Dolce & Gabbana indebitata valuta la vendita di immobili a Milano
Dolce & Gabbana indebitata per 450milioni, al vaglio la vendita di immobili a Milano
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Dolce & Gabbana indebitata per 450milioni, al vaglio la vendita di immobili a Milano

Lo riporta Bloomberg secondo cui l'operazione potrebbe prevedere formule di sale-and-leaseback
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AGI - Dolce & Gabbana sta valutando la vendita di alcuni immobili di proprietà a Milano, inclusi le sedi in zona Porta Venezia, con l'obiettivo di generare liquidità e sostenere il rifinanziamento di circa 450 milioni di euro di debito.

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L'ipotesi di sale-and-leaseback

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Lo riporta Bloomberg secondo la quale l'operazione potrebbe prevedere formule di sale-and-leaseback, consentendo al gruppo di continuare a utilizzare gli edifici dopo la cessione.

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