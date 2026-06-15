Iran: dopo accordo con Usa giù i prezzi di petrolio e gas

AGI - I prezzi del petrolio sono scesi ai minimi da tre mesi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vice ministro degli Esteri iraniano hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo preliminare per porre fine alla guerra e riprendere il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. I futures sul Brent perdono il 4,9% a 83 dollari al barile, quelli sul Wti il 5,1% a 80,5 dollari. Entrambi i contratti sono scesi ai livelli più bassi dal 10 marzo, dopo un crollo di oltre il 3% venerdì scorso.
Accordo tra Usa e Iran, il prezzo del gas crolla in Europa
I prezzi del gas al Ttf crollano del 9,2% a 42,4 euro/Mwh dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Le Borse europee hanno chiuso in rialzo a eccezione di Londra dopo l'intesa preliminare. Parigi ha guadagnato lo 0,40% a 8.384 punti, Francoforte l'1,05% a 24.894 punti, Milano lo 0,66%. Solo la Borsa di Londra ha registrato un calo dello 0,39% a 10.431 punti, a causa della forte esposizione del suo indice di riferimento, il Ftse 100, ai titoli energetici che hanno perso in scia al calo dei prezzi del greggio.