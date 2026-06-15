American Express acquisisce TheFork da TripAdvisor per 700 ml

AGI - TheFork, una delle principali piattaforme online per la ricerca e la gestione di prenotazioni di ristoranti in Europa, passa da TripAdvisor ad American Express. TripAdvisor ha annunciato di aver raggiunto un accordo di opzione per cedere l'attività ad American Express per 700 milioni di dollari cash. La proposta di acquisizione, spiega in una nota American Express, "si inserisce nella più ampia strategia nel settore della ristorazione e segue il successo delle acquisizioni di Resy e Tock".
Nel loro insieme, queste piattaforme dovrebbero consentire ad American Express di estendere il proprio network a circa 75.000 ristoranti prenotabili. TheFork mette in contatto milioni di utenti a oltre 50.000 ristoranti in 11 Paesi europei attraverso la propria piattaforma per la gestione delle prenotazioni, la relazione con i clienti e le attività dei ristoratori, affiancata da un'app e da un sito web per scoprire e prenotare ristoranti. Con l'acquisizione di TheFork, American Express rafforzerebbe la propria offerta nella ristorazione in Europa e la capacità di offrire ai titolari di carta e ai consumatori l'accesso a ristoranti particolarmente richiesti, sostenendo al contempo la crescita del proprio business internazionale, uno dei principali motori di crescita del Gruppo".
Le dichiarazioni dei vertici di American Express e TheFork
"La ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il nostro brand - ha dichiarato Rafa Marquez, president of International Card Services di American Express - Nel tempo, la proposta di acquisizione ci consentirebbe di rafforzare il nostro modello distintivo di Membership, offrendo ai Titolari di Carta nuove opportunità per scoprire, prenotare e accedere a ristoranti di qualità, supportando al contempo i nostri partner della ristorazione nell'ampliare la propria clientela e sviluppare il proprio business. TheFork ha costruito una piattaforma di successo in tutta Europa, sviluppando solide relazioni con gli operatori del settore della ristorazione che arricchirebbero la nostra attuale offerta di servizi. Siamo entusiasti della prospettiva di sostenere il percorso di crescita di TheFork e di valorizzarne il successo rafforzando al contempo la nostra presenza nel settore della ristorazione in Europa".
"TheFork è nata con l'obiettivo di supportare la crescita dei ristoranti e di rendere più semplice per i consumatori scoprire e prenotare ottimi ristoranti - ha affermato Almir Ambeskovic, chief executive officer di TheFork - Grazie al supporto di TripAdvisor, abbiamo sviluppato una delle principali piattaforme europee per la prenotazione di ristoranti. American Express condivide il nostro impegno verso innovazione, qualità del servizio e ospitalità. Insieme avremo l'opportunità unica per accelerare la nostra missione, creando ancora più valore per i ristoranti e offrendo esperienze sempre più ricche e semplici a milioni di utenti in Europa".
La storia della piattaforma e le prospettive future
Fondata nel 2007, TheFork offre ai ristoratori soluzioni per la gestione delle prenotazioni, l'interazione con i clienti e l'ottimizzazione delle attività operative, contribuendo al miglioramento delle performance commerciali e garantendo al contempo un'esperienza di prenotazione semplice per i clienti. A seguito del perfezionamento dell'operazione, TheFork continuerebbe a operare sotto la guida dell'attuale management, beneficiando al contempo della portata globale e della capacità di supporto di American Express.
I dettagli finanziari e i tempi del completamento dell'operazione
Il completamento dell'operazione proposta è previsto entro la fine del 2026, subordinatamente alle procedure di consultazione previste dalla normativa in materia di Lavoro e alle consuete condizioni previste per operazioni di questa natura, incluse le necessarie autorizzazioni regolamentari. In base ai termini della proposta, American Express acquisterà TheFork da TripAdvisor per un corrispettivo pari a 700 milioni di dollari, da corrispondersi interamente in denaro e soggetto ai consueti aggiustamenti del prezzo.