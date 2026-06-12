SpaceX, la società di Musk approda al Nasdaq di Wall Street

AGI - Il conto alla rovescia sta per finire. SpaceX, società di Elon Musk, entra nel mercato di Wall Street. L'Ipo è già consegnata ai manuali di storia dato che è la più grande di sempre.
SpaceX, i numeri dell'Ipo
L'azienda raccoglierà 75 miliardi di dollari, tre volte il record dell'IPO di Saudi Aramco del 2019, fissando direttamente il prezzo a 135 dollari per azione per 555,6 milioni di titoli offerti. L'operazione valuta SpaceX 1.765 miliardi di dollari, più del doppio rispetto agli 800 miliardi stimati appena sei mesi fa. Nel 2025 il gruppo ha generato ricavi per 18,6 miliardi di dollari, trainati soprattutto da Starlink, che conta oggi 12 milioni di abbonati in oltre 160 Paesi.
La crescita ha però un costo: nel 2025 la società ha registrato una perdita netta di 4,9 miliardi di dollari, legata soprattutto agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Nonostante ciò, Elon Musk manterrebbe l'82% dei diritti di voto dopo la quotazione e, con un patrimonio stimato da Forbes in 793 miliardi di dollari, potrebbe diventare il primo individuo a superare quota mille miliardi. Sul fronte operativo, SpaceX ha completato 165 missioni orbitali nel 2025 e stima di operare in mercati dal valore potenziale di 28.500 miliardi di dollari.
La diretta della quotazione di SpaceX
I fatti salienti dello sbarco dell'azienda spaziale a Wall Street
Il biografo di Musk: "L'unico che può far funzionare queste cose"
Ore 15.15. Walter Isaacson, autore della biografia di Elon Musk, mette in guardia sulla concentrazione di potere dell'imprenditore. Intervenendo su CNBC, il biografo ha riconosciuto che Musk è al momento l'unico in grado di far funzionare progetti di questa portata nel settore spaziale e dei veicoli elettrici, ma ha aggiunto che non è una buona cosa avere un solo operatore dominante. "Si spererebbe che fossero decine" le persone capaci di guidare il mondo verso questa nuova era, ha detto Isaacson, "ma è l'unico in grado di far funzionare queste cose."
Maye Musk arrivata al Nasdaq
Ore 15.08. La madre di Elon, in giacca rossa, è il primo membro della famiglia ad arrivare al Nasdaq per il debutto in Borsa di SpaceX. Molti membri della famiglia mantengono stretti legami con le aziende di Elon Musk. Suo fratello Kimbal, ad esempio, siede nel consiglio di amministrazione di Tesla.