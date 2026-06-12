Renault, VW e Stellantis per il rilancio dell'auto in Europa

AGI - Renault si unisce a VW e Stellantis per promuovere gli obiettivi di produzione del piano "Made in Europa". Lo rivela il Financial Times spiegando che nelle proposte presentate ai parlamentari e ai responsabili politici europei, le tre case automobilistiche che rappresentano oltre il 60% della produzione automobilistica dell'Ue hanno chiesto un quadro normativo chiaro per premiare adeguatamente i produttori che localizzano la produzione e mantengono la progettazione dei veicoli in Europa.
Cosa chiedono Renault, VW e Stellantis
"Vogliamo garantire che l'Europa rimanga la potenza globale nel settore automobilistico", hanno affermato i tre gruppi in una dichiarazione congiunta. "Abbiamo bisogno di un meccanismo che favorisca le auto e l'industria europee e questo meccanismo deve essere semplice, facile da attuare e da controllare".
Proposte normative dell'UE
In base alle attuali proposte dell'UE, le auto per le flotte aziendali e i piccoli veicoli elettrici dovrebbero essere assemblati all'interno della regione per poter beneficiare di appalti pubblici e sovvenzioni. Bruxelles propone inoltre una soglia del 70% di contenuto locale per i componenti automobilistici, escluse le batterie.
Critiche dei produttori non europei
Diverse case automobilistiche non europee tra cui Toyota, Jaguar Land Rover e Honda hanno espresso preoccupazione per l'ambito geografico del quadro normativo, che escluderebbe i componenti fabbricati nel Regno Unito, in Giappone e in Turchia. Le tre aziende hanno inoltre sottolineato il rischio di costi aggiuntivi di conformità che renderebbero i veicoli prodotti in Europa ancora più costosi per i consumatori.
Legge sull'acceleratore industriale
Alla fine dello scorso anno è stata proposta una cosiddetta "Legge sull'acceleratore industriale" per rafforzare la competitività industriale dell'Europa di fronte all'afflusso di veicoli elettrici e ibridi plug-in a prezzi accessibili provenienti dalla Cina. VW e Stellantis hanno sostenuto congiuntamente le proposte, ma hanno negoziato per mesi per ottenere l'adesione di altre case automobilistiche.
Richieste di produzione locale
Nelle proposte presentate VW, Stellantis e Renault hanno chiesto un quadro normativo più semplice che richieda che il 70% dei veicoli dell'UE contenga il 70% di componenti locali provenienti dai 27 Stati membri dell'UE, nonché da Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il restante 30% rimarrebbe aperto alla produzione al di fuori dell'Europa un rapporto che le tre aziende hanno definito "equo", ma che probabilmente sarà contestato da altri produttori non europei.
Definizione di made in EU
"L'Europa non si sta chiudendo", hanno affermato. "L'Europa si limita a fermare la tendenza a esternalizzare ulteriormente la produzione industriale verso paesi terzi". Hanno aggiunto che la definizione di "Made in EU" dovrebbe includere non solo l'assemblaggio, ma anche la progettazione e la ricerca e sviluppo.