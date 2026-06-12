Perchè Musk ride delle 'scarpe verdi' dei trader su X

AGI - Nel giorno del debutto di SpaceX al Nasdaq, la più grande IPO della storia, alcuni trader dei desk azionari di Goldman Sachs e Morgan Stanley si sono presentati al lavoro con scarpe verdi. Il riferimento era alla "green shoe option", una delle clausole tecniche più importanti dell'operazione. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui l'idea sarebbe arrivata da Elon Musk. Il fondatore di SpaceX ha ricondiviso su X la fotografia del gruppo, accompagnandola divertito con due emoji.
La "green shoe", o opzione di sovrallocazione, dà alle banche collocatrici la facoltà di vendere agli investitori più azioni rispetto alla dimensione ufficiale dell'offerta. Nel caso di SpaceX dispongono di un'opzione su circa 83 milioni di azioni aggiuntive, che potrebbe portare la raccolta complessiva oltre gli 86 miliardi di dollari. La banca incaricata della stabilizzazione, in questa operazione Morgan Stanley, può usarla per sostenere il titolo se il prezzo scende nei primi trenta giorni di contrattazioni.
Origine del termine
Il termine deriva dalla Green Shoe Manufacturing Company, calzaturificio statunitense che negli anni Sessanta fu tra i primi a inserire questa clausola nei propri documenti di quotazione. L'azienda è poi confluita in Stride Rite, ma il nome è rimasto nel lessico finanziario.
I numeri dell'IPO SpaceX
SpaceX ha fissato il prezzo di collocamento a 135 dollari per azione, per una valutazione di circa 1.750 miliardi di dollari, e ha collocato 555,6 milioni di azioni raccogliendo 75 miliardi. Il titolo, scambiato sotto il ticker SPCX, ha aperto a 150 dollari e durante la giornata ha superato i 170 dollari, spingendo la capitalizzazione oltre i 2 trilioni di dollari e facendo di Elon Musk il primo trilionario della storia.