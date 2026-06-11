Imu: la più cara a Roma, più economica a Palermo. La classifica

AGI - L'Imu, che si paga sulle seconde case - e il cui acconto è in scadenza lunedì prossimo - non ha lo stesso costo in tutta Italia. Anzi ci sono differenze notevoli: secondo uno studio della Uil, l'imposta arriva alla cifra stellare di 3.499 euro l'anno con l'acconto di 1.749 a Roma per scendere alla cittù più 'economica', ossia Palermo con 391 euro l'anno (195 euro l'acconto). La Uil spiega che "tali iniquità dipendono da molteplici fattori. Tra questi, vanno considerati i diversi livelli di fabbisogno finanziario degli enti locali e le scelte delle amministrazioni comunali".
L'Imu è una delle principali fonti di finanziamento del Comuni
L'Imu, infatti, ricorda lo studio, "è una delle principali fonti di finanziamento dei Comuni per garantire i servizi fondamentali e di fronte alle crescenti esigenze di bilancio, la tendenza degli enti è quella di mantenere o incrementare la pressione fiscale. Ciò avviene, molto spesso, senza investimenti visibili nella manutenzione urbana, nella mobilità, nella sicurezza, nell'assistenza sociale, nella tutela dell'ambiente e nella qualità dello spazio pubblico, rafforzando la percezione di un sistema fiscale poco equo e scarsamente trasparente".
Un'anomalia, spiega la Uil, che dipende dalla mancanza di interventi sul catasto e che si riflette "non solo sull'effettiva equità dell'Imu, ma anche su altre imposte e tributi collegati al patrimonio immobiliare". La classifica vede al secondo posto, dopo Roma, Milano con 2.957 euro l'anno di cui 1.479 di acconto. A seguire Venezia con 2.335 euro l'anno e 1.168 euro di acconto, Torino con 1.984 euro l'anno e 992 euro di acconto. Poi Firenze dove si spendono 1.973 euro di cui 986 euro di acconto.
Dove si paga meno
Le città dove il prelievo è inferiore sono dopo Palermo, Cosenza dove si spendono 395 euro l'anno di cui 197 di acconto. Seguono Enna con 460 euro di prelievo l'anno di cui 230 di acconto. Poi, Gorizia con 484 euro l'anno di cui 242 di acconto e Caltanissetta con 485 euro l'anno di cui 242 euro di acconto. In una classifica dei costi dell'Imu sull'abitazione principale di lusso, le città più care sono Venezia con 3.001 euro di costo l'anno di cui 1.501 di acconto e Roma (2.888 euro l'anno di cui 1.444 di acconto). Quelle più 'economiche' Agrigento (278 euro l'anno di cui 139 di acconto) e Caltanissetta (385 euro l'anno di cui 193 di acconto).