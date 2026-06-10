I progetti 'lunari' di SpaceX, quanto vale la creatura di Musk

AGI - Una quota dell'offerta pubblica iniziale di Space X, pari a mille miliardi di dollari dei 1750 previsti, secondo un'analisi del Financial Times, si basa su una serie di ambiziosi obiettivi "lunari" sui quali gli investitori devono scommettere per giustificare l'elevato prezzo fissato da Elon Musk. Secondo fonti vicine all'offerta gran parte della valutazione si basa sul presupposto che SpaceX possa raggiungere Marte con razzi riutilizzabili, mettere in orbita centri dati e svolgere un ruolo chiave nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori presumono inoltre che SpaceX possa sfruttare i suoi vantaggi attuali rendendo Starlink la rete di comunicazioni dominante e che i suoi razzi riutilizzabili contribuiranno a creare nuovi mercati al di fuori della Terra.
In vista dell'IPO di venerdì, alcuni investitori già presenti nella società, hanno messo in discussione l'enorme valutazione, in base alla quale l'azienda in perdita verrebbe scambiata a 92 volte il fatturato dell'anno scorso, un multiplo che supera di gran lunga quello di altre grandi aziende tech. Gli analisti di Morningstar hanno affermato che se SpaceX raggiungesse i suoi obiettivi lunari, il suo prezzo obiettivo sarebbe giustificato, ma sulla base delle sue prestazioni attuali SpaceX varrebbe solo 780 miliardi di dollari.
Previsioni di crescita e ricavi futuri
Goldman Sachs prevede che i ricavi di SpaceX derivanti dall'intelligenza artificiale aumenteranno di 100 volte, raggiungendo i 322 miliardi di dollari entro il 2030, mentre Morgan Stanley stima che i ricavi dell'azienda toccheranno i 3.400 miliardi di dollari entro il 2040. Entrambe le banche sono tra i sottoscrittori dell'IPO.
Rischi e scenari secondo gli analisti
"Non scommettete mai contro Elon Musk, quest'uomo ha ripetutamente dimostrato di saper vincere in diversi settori", ha affermato David Anderman. L'imprenditore non dimentica che Musk chiese al suo nuovo responsabile legale "di generare 200 miliardi di dollari di valore in modo da poter andare su Marte", ricorda Anderman. Se tutte le scommesse "ambiziose" dell'azienda si rivelassero vincenti, la sua attuale valutazione sarebbe "raggiungibile", ha affermato Owens di Morningstar. "Sappiate però che, se è questo che state acquistando, state pagando per uno scenario possibile ma tutt'altro che probabile".