Contratto statali: firmato l'accordo, aumento di 162 euro

AGI - Firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 2025-2027 di circa 200mila dipendenti statali di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
A sottoscriverla, spiega una nota, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni centrali, inclusa la Cgil, e con la sola esclusione di Usb. L'incremento medio complessivo a regime, dal 1 gennaio 2027, è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle Elevate professionalità.
La struttura retributiva, spiega l'Aran in una nota, è articolata in tre scatti progressivi, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del triennio. A regime, da gennaio 2027, gli aumenti mensili lordi su 13 mensilità sono per: area elevate professionalità (221 euro mensili); area funzionari (161,80 euro mensili); area assistenti (133,20 euro mensili); area operatori (126,60 euro mensili).
Il contratto introduce (agli articoli 12-14), per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni centrali, un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. Le amministrazioni sono obbligate a informare i lavoratori sull'adozione di sistemi algoritmici; è esclusa ogni decisione automatica in materia di rapporto di lavoro, trattamento economico, disciplinare o valutativo; ogni atto assistito da intelligenza artificiale è soggetto a revisione umana e il lavoratore ha diritto di conoscere i criteri applicati e di chiedere il riesame.
Tra le altre innovazioni: la regolamentazione contrattuale della figura del social media e digital manager; la soppressione del regime differenziato delle ferie per i neoassunti, con il riconoscimento dal 1 gennaio 2027 del trattamento pieno per tutti i dipendenti; l'introduzione del "patentino delle competenze" per rafforzare il sistema della formazione; il potenziamento delle tutele per le categorie più vulnerabili nel lavoro agile e da remoto. Da evidenziare anche che il nuovo contratto include dei permessi per gli screening oncologici previsti dal Ssn per chi ha più di 50 anni, che vanno ad aggiungersi agli altri permessi per la tutela della salute.
Landini: "Bene l'accordo sul contratto degli statali, tutela i salari"
"Esprimiamo soddisfazione per la firma dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale del comparto delle Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, sottoscritta dalla Funzione Pubblica Cgil insieme alle altre organizzazioni sindacali". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. "L'ipotesi di accordo - prosegue il leader della Confederazione - torna a tutelare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori, prevedendo aumenti retributivi superiori all'inflazione prevista e, per la prima volta, l'introduzione di un meccanismo di verifica successivo a salvaguardia del potere d'acquisto rispetto a possibili perdite dovute all'inflazione". "Inoltre, dopo trent'anni - prosegue Landini - viene riconosciuto il diritto alle ferie anche ai neoassunti così come ai colleghi con maggiore anzianità e viene recepita la direttiva europea sulla trasparenza salariale, garantendo uguali diritti a lavoratrici e lavoratori". "Un altro importante avanzamento riguarda la regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Adesso - conclude il leader della Cgil - la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori che dovranno esprimersi sull'ipotesi di accordo che rappresenterebbe un passo importante in termini di innovazione e rafforzamento di diritti e tutele per tutte e tutti".