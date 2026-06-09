Nvidia costruirà un mega data center IA in Corea Sud

AGI - Il colosso statunitense dei chip Nvidia ha annunciato l'intenzione di costruire un enorme data center in Corea del Sud, insieme a una serie di accordi commerciali con le aziende tecnologiche del Paese. Queste partnership sono state svelate in seguito alla visita a Seul del CEO di Nvidia, Jensen Huang, durante la quale ha partecipato a un barbecue coreano con i dirigenti delle aziende tecnologiche locali. Tra i numerosi accordi annunciati, SK Telecom e Nvidia prevedono di "costruire un cloud per l'IA su scala gigawatt in Corea... con la prima fabbrica di IA che dovrebbe essere operativa nel 2027", secondo una dichiarazione congiunta. Il progetto "supporterà servizi di IA sovrana, fisica e agentica per aziende e industrie in tutta la Corea, con l'ambizione di espandersi nelle principali regioni dell'Asia", ha aggiunto, senza specificare l'ammontare dell'investimento.
SK Telecom appartiene allo stesso gruppo SK Group, la stessa società madre di SK Hynix, produttore di chip di memoria che ha annunciato una partnership separata con Nvidia.
Partnership tecnologica sui chip
Questa "partnership tecnologica pluriennale" mira a sviluppare congiuntamente chip di memoria avanzati per sistemi di intelligenza artificiale, poiché questi componenti sono attualmente sottoposti a una forte pressione a causa della crescente domanda globale.
Capacità produttiva e carenza
Il presidente di SK Group, Chey Tae-won, si è impegnato la scorsa settimana a raddoppiare la capacità produttiva di wafer di silicio utilizzati per la produzione di chip di memoria.
Collaborazioni nell'intelligenza artificiale
Tuttavia, ha ribadito che la carenza potrebbe persistere fino al 2030, poiché la costruzione di una fabbrica richiede almeno tre anni. Nvidia ha anche annunciato collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale con il colosso tecnologico Naver e con l'azienda di robotica Doosan Group.