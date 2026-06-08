Eni e Petronas lanciano Searah

AGI - Eni e Petronas annunciano che Searah, una nuova joint venture indipendente al 50% che riunisce attività chiave in Indonesia e Malesia, è stata ufficialmente costituita a soli sette mesi dalla firma dell'accordo di investimento del 3 novembre 2025 e a 16 mesi dal protocollo d'intesa annunciato nel febbraio 2025.
Searah unisce portafogli, competenze ed esperienza regionale complementari con l'obiettivo di garantire creazione di valore a lungo termine ed eccellenza operativa in Indonesia e Malesia. Con un portafoglio di 19 asset di produzione e sviluppo di gas - 14 in Indonesia e 5 in Malesia - Searah partirà da una produzione iniziale di oltre 300.000 boe/giorno, con l'obiettivo di superare i 500.000 boe/giorno di produzione sostenibile entro i prossimi tre anni.
Autorizzazioni e finanziamenti
Sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni normative, governative e dei partner, sia in Malesia che in Indonesia, e sono state soddisfatte tutte le condizioni sospensive. È stata ottenuta con successo una linea di credito revolving da 6 miliardi di dollari, a testimonianza della forte fiducia dei mercati finanziari nel finanziamento dei piani di crescita di Searah, che prevedono investimenti per oltre 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.
Investimenti e risorse
Questi investimenti sosterranno lo sviluppo di oltre 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe) di risorse scoperte e consentiranno la valorizzazione di un potenziale esplorativo aggiuntivo di diversi miliardi di boe.
Obiettivi ambientali e sinergie
Eni e PETRONAS condividono gli obiettivi ambientali e di sostenibilità di Searah e ritengono che la collaborazione rafforzerà le attività operative, sostenendo al contempo lo sviluppo economico e le opportunità locali in entrambi i paesi. Il modello operativo indipendente e integrato di Searah genererà inoltre significative sinergie, in particolare in ambito logistico e tecnologico.
Struttura e personale
La squadra di Searah attinge alla vasta esperienza maturata da entrambe le società. Tutto il personale di Eni Indonesia e PETRONAS Indonesia è passato a far parte di Searah, parallelamente alla costituzione di Searah Malaysia Sdn Bhd, un'entità dedicata creata per gestire le attività in Malesia.
Progetti e giacimenti
Il lancio di Searah segue le recenti decisioni finali di investimento (FID) relative ai giacimenti di Gendalo e Gandang (South Hub) e a quelli di Geng North e Gehem (North Hub), annunciate da Eni nel mese di marzo. Questi progetti contengono quasi 283 miliardi di metri cubi di gas inizialmente in posto (GIIP) e circa 550 milioni di barili di condensato associato, con una produzione che dovrebbe iniziare nel 2028 e raggiungere un plateau di 56.5 milioni di metri cubi di gas e 90.000 bpd di condensato entro il 2029.
Recentemente Eni ha anche annunciato la scoperta giant di gas Geliga-1 nel blocco Ganal, nel bacino del Kutei, stimata in circa 140 miliardi di metri cubi di gas e 300 milioni di barili di condensato in posto. Il pozzo ha dimostrato un'eccellente qualità del giacimento, in grado di produrre circa 5.7 milioni di metri cubi di gas e 10.000 bpd di condensato. La costituzione di Searah sostiene l'impiego di capitali e risorse necessari per raggiungere un obiettivo di produzione a breve termine di 500.000 boe/d di quota di partecipazione, promuovendo al contempo ulteriori opportunità di sviluppo derivanti dal successo del pozzo di esplorazione Geliga.
Presenza di Eni in Indonesia
Eni è presente in Indonesia dal 2001 e attualmente detiene un portafoglio Upstream diversificato che comprende attività di esplorazione, sviluppo e produzione. La produzione netta si attesta a circa 90.000 boe/giorno, proveniente principalmente dai giacimenti offshore di Jangkrik e Merakes, al largo della costa del Kalimantan Orientale.
Descalzo, "Sereah nuova e solida entità nel Sud-Est asiatico"
"Searah - ha dichiarato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni - riflette la nostra consolidata strategia satellitare, volta a creare business mirati e di qualità, in grado di coniugare dimensioni, efficienza e crescita, guidati dalla nostra eccellenza nell'esplorazione e nella realizzazione dei progetti, nonchè dalla nostra costante attenzione alla tecnologia e all'innovazione".
"Searah - ha aggiunto - è una nuova e solida entità nel Sud-Est asiatico, la prima e la più grande del suo genere nella regione, che unisce la nostra esperienza a quella di PETRONAS per sostenere lo sviluppo delle risorse energetiche in Indonesia e Malesia, con un forte impegno per la tutela dell'ambiente e la crescita locale".
Le dichiarazione dei vertici di Petronas
Per Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, "la costituzione di Searah è in linea con la crescente attenzione di PETRONAS verso una maggiore disciplina nello sviluppo delle risorse, unita a un impiego del capitale più agile e a una maggiore enfasi sulla creazione di valore sostenibile lungo l'intera catena del valore del gas. Facendo leva sui portafogli e le capacità complementari di PETRONAS e di Eni, Searah ambisce a raggiungere la profondità operativa, la resilienza finanziaria e la capacità di crescita dei due partner per affrontare in modo affidabile e responsabile i crescenti bisogni energetici della regione, contribuendo al contempo alla sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine in Indonesia e Malesia".