Il governo proroga il taglio delle accise sul carburante

AGI - Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio. Lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che prevede appunto che il nuovo taglio sarà in vigore a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio. Si tratta di uno sconto di 5 cent sulla benzina e anche per il gasolio. Nel decreto viene precisato che "al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa vengono rideterminate per la benzina a 622,90 euro per mille litri; per gli oli da gas o gasolio usato come carburante a 622,90 euro per mille litri; per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti a 242,77 euro per mille chilogrammi; per il gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo. La misura si traduce con una conferma dello sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, pari a 149,4 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito conseguito nel periodo dal 1 maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le reazioni al taglio delle accise
Il ribasso del taglio delle accise sul gasolio da 10 a 5 centesimi di euro porterà il diesel a costare in media 2 euro al litro alla pompa a partire da domani 7 giugno, 2,13 euro/litro in autostrada, considerati i listini odierni dei carburanti. Lo calcola il Codacons, dopo il provvedimento adottato del governo. Per effetto del minor sconto fiscale un pieno di diesel costerà a partire da domani 3,05 euro in più, considerato anche il peso dell'Iva, maggior costo che raggiunge +9,1 euro al litro se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi scattato il 18 marzo - afferma il Codacons - Tenuto conto della quantità di gasolio venduta quotidianamente solo su strade e autostrade italiane, la riduzione del taglio sul gasolio da 10 a 5 centesimi di euro costerà agli automobilisti italiani 17,1 milioni di euro a settimana solo a titolo di maggiori costi di rifornimento. La stangata, se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi di euro, si attesta invece a 51,5 milioni di euro a settimana solo sui rifornimenti di diesel - conclude il Codacons.
Fapi
"Accogliamo con favore la decisione del Governo di prorogare fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Si tratta di una scelta responsabile che va incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, particolarmente esposte all'aumento dei costi energetici e dei trasporti". Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, commentando il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale che conferma, dal 7 giugno al 3 luglio 2026, la riduzione di 5 centesimi delle accise sulla benzina e di 5 centesimi sul gasolio. "Pur prendendo atto della rimodulazione dello sconto sul gasolio, il provvedimento rappresenta comunque un segnale importante di attenzione verso il tessuto produttivo italiano. Le piccole imprese continuano a fare i conti con margini ridotti e costi operativi elevati: ogni misura che contribuisce ad alleggerire tali oneri è positiva e merita apprezzamento". "La Fapi - conclude Sciotto - continuerà a sostenere interventi strutturali in grado di garantire maggiore competitività alle imprese e di tutelare il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in una fase economica che richiede prudenza ma anche capacita' di accompagnare la crescita".