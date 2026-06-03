Ue, l'Italia ottiene ok alla clausola salvaguardia per l'energia

AGI - La Commissione europea ha confermato per l'Italia la possibilità di utilizzare uno 0,3% di Pil per investimenti nel settore dell'energia all'interno del margine complessivo dell'1,5% previsto per la difesa dalla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Bruxelles precisa tuttavia che le misure contro il caro energia dovranno restare temporanee e mirate, senza sostenere la domanda di combustibili fossili.
Energia, la soddisfazione di Giorgetti
Sulla decisione è intervenuto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha espresso soddisfazione: "Sono soddisfatto perché la Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato". Il ministro ha aggiunto che, una volta chiariti i limiti di utilizzo, "il Mef si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie", sottolineando che la valutazione dovrà essere complessiva e tenere conto delle ultime stime e delle raccomandazioni della Commissione, che "testimoniano lo sforzo e la serietà della finanza pubblica italiana".
Il Pd: bene la flessibilità dell'Ue, il governo recuperi il tempo perso
"L'apertura della Commissione UE sulla flessibilità per gli investimenti energetici è un passo avanti positivo, anche se resta necessaria e preferibile un'iniziativa comunitaria fondata su investimenti comuni finanziati con debito UE". Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia e Annalisa Corrado responsabile Ambiente, nella segreteria nazionale del PD.