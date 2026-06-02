Alphabet venderà azioni per 80 miliardi per investire sull'IA

AGI - Alphabet ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 80 miliardi di dollari in capitale azionario per finanziare i suoi ingenti investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, una svolta significativa per un'azienda che è stata tra i maggiori acquirenti di proprie azioni a Wall Street. La raccolta fondi di Alphabet include la vendita di azioni per 10 miliardi di dollari a Berkshire Hathaway, la holding finanziaria di Warren Buffett, che ha iniziato ad acquisire una partecipazione nella società madre di Google a partire dal terzo trimestre del 2025.
Il collocamento privato con Berkshire porterà le partecipazioni della società di investimento in Alphabet a circa 32 miliardi di dollari, pari a circa un decimo del suo portafoglio azionario. Si tratta di una delle scommesse più significative fatte dall'amministratore delegato Greg Abel da quando ha sostituito Warren Buffett alla guida dell'azienda all'inizio dell'anno.
Una svolta per i grandi gruppi tech
Inoltre l'emissione azionaria di Alphabet è una delle più grandi a cui Berkshire abbia mai partecipato, la sua prima offerta pubblica iniziale in oltre due decenni e una delle più grandi raccolte di capitali di sempre e segna un punto di svolta per i grandi gruppi tech, che hanno intrapreso una campagna di investimenti senza precedenti per costruire l'infrastruttura alla base dell'intelligenza artificiale.
Pressione sui conti e nuovi finanziamenti
Finora, i grandi gruppi tecnologici statunitensi hanno finanziato la loro ingente spesa in intelligenza artificiale principalmente con gli ingenti flussi di cassa generati dalle loro attività principali e con l'indebitamento. Ma con le grandi aziende tecnologiche che prevedono di spendere 725 miliardi di dollari in IA quest'anno, queste spese hanno iniziato a mettere a dura prova le finanze delle più grandi aziende americane.
Le dichiarazioni e i piani di investimento
"L'intelligenza artificiale sta guidando un momento di espansione per Alphabet", ha affermato l'azienda in un comunicato, aggiungendo che la raccolta fondi contribuirà a "sostenere le significative opportunità di crescita future". Ieri Alphabet ha ribadito l'intenzione di investire fino a 190 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest'anno, cifra che dovrebbe aumentare "significativamente" nel 2027.
Debito e crescita del cloud
Sebbene il flusso di cassa operativo dell'anno scorso sia stato pari a 174 miliardi di dollari, l'azienda ha anche contratto nuovi debiti per 85 miliardi di dollari per finanziare le proprie spese. Alphabet ha debito totale superiore a 100 miliardi di dollari. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale hanno portato a un'accelerazione della crescita di Google Cloud, che nel primo trimestre ha registrato un aumento del fatturato del 63% su base annua, raggiungendo i 20 miliardi di dollari.
Strategia e reazione dei mercati
Fonti vicine alla vicenda, rivelano al Financial Times, che Alphabet ha deciso di aumentare il capitale azionario perché i dirigenti prevedono un periodo prolungato di ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale e desiderano diversificare le proprie fonti di finanziamento, preservando al contempo la flessibilità del bilancio. Le azioni di Alphabet sono scese di oltre il 2% nelle contrattazioni after-hours.