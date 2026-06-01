Nividia lancia i nuovi chip e promette di stupire con Windows

AGI - Nvidia ha presentato un nuovo processore per laptop Windows, progettato per rompere l'egemonia tecnologica di Intel in questo settore e modernizzare i dispositivi per l'era dell'intelligenza artificiale (IA). "Microsoft e Nvidia reinventeranno il Pc; questo sarà il nuovo PC", ha dichiarato Jensen Huang, CEO di Nvidia, durante l'annuncio del lancio autunnale di RTX Spark al Computex di Taipei. I due colossi tecnologici americani "hanno ottimizzato meticolosamente ogni aspetto in modo che questo computer possa letteralmente eseguire qualsiasi cosa il mondo abbia mai creato e, cosa ancora più importante, ora è in grado di eseguire agenti di IA", ha aggiunto Huang.
"Se volete fare biologia digitale, elaborazione sismica o astrofisica, nessun problema", ha affermato. Nvidia è nota principalmente per le sue GPU, unità di elaborazione grafica dedicate al rendering delle immagini, in particolare per i videogiochi, e che più recentemente sono diventate il motore di strumenti di intelligenza artificiale, dai chatbot ai generatori di immagini e agli agenti in grado di svolgere compiti per gli utenti. Con governi e aziende che investono centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture per l'IA, la capitalizzazione di mercato dell'azienda ha superato i 5 trilioni di dollari, più del Pil di Giappone o India. Tuttavia, l'annuncio di oggi si concentra su una nuova CPU, o unità di elaborazione centrale, che funge da "cervello" del computer. "Questa è la prima linea di PC completamente riprogettata e reinventata in 40 anni", e "non c'è dubbio che questa reinvenzione del computer sia significativa quanto la trasformazione del telefono in quello che oggi conosciamo come smartphone", ha affermato Jensen Huang. I laptop e i desktop dotati di RTX Spark saranno disponibili questo autunno, ha annunciato Nvidia.
Nuove funzionalita per IA
Nvidia aveva già equipaggiato diversi tablet Windows all'inizio degli anni 2010. Ma questo nuovo dispositivo si posiziona come uno strumento in grado di eseguire facilmente servizi di intelligenza artificiale, come gli agenti, che hanno la capacità di svolgere compiti per conto degli utenti.
Impatto sul mercato PC
"Nvidia sta aggirando la tradizionale catena di fornitura dei PC per costruire un monopolio hardware end-to-end", ha dichiarato all'AFP Stephen Wu, ex ingegnere di intelligenza artificiale e fondatore del fondo di investimento Carthage Capital. Questo annuncio di un importante sviluppo era atteso da tempo nel settore tecnologico, ha osservato. "Intel e AMD sono le vittime immediate" di quella che analizza come una "minaccia esistenziale", ha aggiunto.
Prestazioni e memoria
Secondo Wu, "per gli utenti di intelligenza artificiale, questo hardware fornirà finalmente la larghezza di banda di memoria necessaria per eseguire modelli robusti in locale, senza latenza". Ma con la carenza di chip di memoria che fa lievitare i prezzi nel settore dell'elettronica, "la questione più importante" riguarda indubbiamente più il prezzo che la potenza dei componenti per computer in arrivo sul mercato.
Impatto economico e lavoro
Di fronte alle preoccupazioni sull'impatto sociale dell'IA, Jensen Huang ha anche respinto come "completa assurdità" l'idea che l'intelligenza artificiale distruggerà posti di lavoro a livello globale. "Anzi, il numero di ingegneri del software è in aumento", ha dichiarato. "L'IA utile è arrivata. L'IA ora è un motore di profitto. L'IA ora è un motore del PIL", ha affermato.