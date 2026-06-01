L'IA piace agli artigiani. Uno su tre la usa per l'azienda

AGI - L'intelligenza artificiale entra sempre più nei processi produttivi delle piccole imprese. Secondo una rilevazione di Cna, il 35,6% delle aziende associate utilizza oggi almeno una tecnologia basata sull'IA, una quota quasi sette volte superiore rispetto al 5,2% registrato circa 18 mesi fa e nettamente più elevata del 6,9% rilevato dall'Istat nel 2024 tra le imprese italiane con 10-49 dipendenti.
I dati, diffusi da Cna Padova e Rovigo, evidenziano una rapida accelerazione nell'adozione degli strumenti di intelligenza artificiale anche nel tessuto artigiano e delle piccole imprese. Tra le aziende che già utilizzano queste tecnologie, il 19,2% dichiara di impiegare più di uno strumento di IA, segnale che in molti casi l'utilizzo va oltre le applicazioni più diffuse di intelligenza artificiale generativa e chatbot.
Diffusione e ritardi nell'adozione
La diffusione potrebbe inoltre proseguire nei prossimi mesi. Un ulteriore 15,4% delle imprese intervistate afferma infatti di stare valutando l'introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale, lasciando intravedere un ulteriore ampliamento della platea degli utilizzatori. Accanto alla crescita emerge però anche un ritardo ancora significativo. Il 49% delle aziende dichiara di non avere avviato alcun percorso di adozione dell'IA. La principale barriera è rappresentata dalla difficoltà di comprendere le applicazioni concrete di queste tecnologie, indicata dal 36% delle imprese. A questo si aggiunge la carenza di competenze interne, segnalata da circa due imprese su cinque. L'indagine mostra tuttavia una domanda crescente di supporto e formazione.
Formazione e iniziative per le imprese
Il 70,5% delle piccole imprese parteciperebbe volentieri a iniziative formative dedicate all'intelligenza artificiale, mentre almeno un'impresa su due si dichiara interessata a convenzioni per l'acquisto di software e servizi specializzati, a consulenze personalizzate e a strumenti per l'accesso ad agevolazioni finanziarie. Per rispondere a questa esigenza Cna Padova e Rovigo ha avviato un programma di formazione e informazione rivolto alle imprese del territorio.
Laboratori e benefici attesi
Dopo gli appuntamenti del 26 e 28 maggio dedicati ai casi d'uso dell'IA generativa, il 9 giugno è in programma all'InnovaHub di Padova un laboratorio pratico rivolto a un massimo di 15 imprese associate per sperimentare applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito produttivo, progettuale e gestionale. Un secondo workshop è previsto il 15 giugno e sarà dedicato all'impiego dell'IA nelle attività amministrative, organizzative e nella gestione delle commesse. Secondo il presidente di Cna Padova e Rovigo, Luca Montagnin, la crescita dell'interesse verso l'intelligenza artificiale riflette la capacità di adattamento del sistema artigiano alle innovazioni tecnologiche. Tra i principali benefici attesi dalle imprese figurano il risparmio di tempo, indicato dall'81% degli intervistati, l'eliminazione delle attività ripetitive (35%), l'aumento della competitività (26,1%) e il miglioramento dell'innovazione di prodotto e di processo (23,7%).