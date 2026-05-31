Il più grande centro IA in Europa costerà 75 miliardi di euro

AGI - SoftBank ha deciso di investire fino a 75 miliardi di euro per sviluppare il più grande centro di IA in Europa e che avrà sede in Francia. Lo rivela un’esclusiva del Financial Times. Tale mossa segna il più grande investimento nell’IA da parte del gruppo di Masayoshi Son al di fuori degli Stati Uniti e dà una spinta a Emmanuel Macron in vista dell’evento Choose France in agenda la prossima settimana.
L’accordo è stato concluso dopo che Macron e Son hanno cenato insieme a Tokyo all’inizio di aprile. "SoftBank è orgogliosa di assumere questo importante impegno nei confronti della Francia", ha dichiarato Son. "Grazie alle sue capacità industriali, al bacino di talenti e all’ambizione nazionale, la Francia è in una posizione unica per diventare un hub leader per le infrastrutture di IA in Europa", ha aggiunto.
Il ritardo europeo sull'IA
Il Vecchio Continente è molto indietro rispetto a Stati Uniti, Cina e Medio Oriente nella costruzione degli enormi data center che, secondo i dirigenti del settore tecnologico, saranno necessari per soddisfare la domanda in forte aumento di potenza di calcolo per l’IA. Generalmente gli investimenti tendono a confluire verso regioni che offrono costi energetici più bassi, connessioni di rete più veloci e una regolamentazione meno rigida.
Il progetto in Francia
L’impegno iniziale di SoftBank prevede un investimento di 45 miliardi di euro per costruire 3,1 gigawatt di capacità nella regione settentrionale dell’Hauts-de-France entro il 2031, con ulteriori 2 GW in programma. Una delle principali strutture a Dunkerque vedrà SoftBank collaborare con Schneider Electric per creare un hub per le infrastrutture di IA e la produzione di robotica. Se completato, l’intero complesso da 5 GW, equivalente alla produzione di cinque centrali nucleari o al picco della domanda elettrica di New York City, porterà l’investimento totale a circa 75 miliardi di euro.
Strategia globale di SoftBank
Il progetto francese fa parte del crescente portafoglio di infrastrutture di IA di SoftBank, che include un progetto di data center da 10 GW in Ohio. Il gruppo ha stanziato oltre 60 miliardi di dollari di investimenti in OpenAI e sta pianificando la quotazione di aziende nei settori robotica ed energia, oltre a rafforzare la produzione di semiconduttori attorno alla britannica Arm.
Costi e finanziamenti
Le stime del settore indicano che il costo di ogni 1 GW di infrastruttura di IA è di circa 50 miliardi di dollari, inclusi terreno, costruzione, energia e apparecchiature IT. Il piano di SoftBank dipenderà quindi dai finanziamenti che riuscirà a ottenere, con un contributo iniziale limitato in capitale proprio e una forte componente di debito.
Altri progetti internazionali
Oltre ai progetti negli Stati Uniti e in Francia, SoftBank fa parte di un consorzio che intende costruire 5 GW di infrastrutture di IA ad Abu Dhabi con G42, OpenAI, Oracle, Nvidia e Cisco.
Il ruolo dell'energia nucleare
Da parte sua, la Francia ha vantato la sua dipendenza dall’elettricità nucleare a basse emissioni di carbonio come uno dei punti di forza per attirare gli investitori.