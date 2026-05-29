Anthropic aprirà a Milano la prima sede italiana

AGI - Anthropic aprirà una nuova sede a Milano, la sesta in Europa, che si aggiunge a quelle già attive a Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. Lo rende noto una comunicazione ufficiale dell'azienda guidata dai fratelli Amodei. Il team milanese lavorerà a fianco delle imprese italiane e della comunità locale degli sviluppatori per portare avanti uno sviluppo responsabile di Claude, partecipando al dibattito sull'intelligenza artificiale che attraversa l'industria e la vita pubblica del Paese.
L'inaugurazione arriva a breve distanza dalla pubblicazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV e primo insegnamento papale interamente dedicato all'intelligenza artificiale. Secondo la nota, le capacità all'avanguardia di Anthropic e il suo impegno per la sicurezza le hanno già guadagnato la fiducia di molte imprese italiane.
Collaborazioni già attive
Il team, guidato da Thomas Remy, responsabile per l'Europa meridionale, collabora già con Generali Group e Unipol Group nel finanziario, Angelini Pharma e Bracco Group nelle scienze della vita, Enel Group nell'energia e Pirelli nell'automotive. Anthropic ha inoltre stretto una partnership con JAKALA per implementare Claude su oltre 3.000 postazioni, liberando circa il 70% del tempo dei team senior per le attività di consulenza a maggiore valore aggiunto.
Anche le startup e le scale-up tecnologiche italiane sono state tra le prime ad adottare Claude
Satispay, la super app finanziaria con oltre sei milioni di utenti, ha integrato il modello nei suoi team di ingegneria, comprimendo una roadmap da 18 mesi in sette e aggiornando il sistema di pagamento principale dieci volte più velocemente del previsto. In Bending Spoons, una delle maggiori aziende tech italiane, la maggior parte delle modifiche al codice viene oggi co-scritta con Claude Code. Anthropic sottolinea di voler portare Claude anche nel mondo della creatività italiana: durante la Milano Design Week il team ha collaborato con Alcova Milano per organizzare un workshop pratico rivolto ai professionisti del settore, dimostrando come il modello si integri con gli strumenti dei designer industriali, di arredamento e di interni, arricchendone il processo creativo.
"Siamo qui per supportare le imprese, la ricerca e la cultura italiane in una transizione sicura verso l'IA", ha dichiarato Chris Ciauri, MD International di Anthropic. "L'Italia è un Paese che ha sempre saputo attraversare trasformazioni profonde, e siamo ottimisti su ciò che l'intelligenza artificiale di frontiera può fare per questo Paese: dai grandi gruppi industriali ai fondatori, dalle università alle istituzioni culturali". Poi c'è spazio anche per ribadire le basi su cui si poggia il lavoro di Anthropic. "La domanda su come l'intelligenza artificiale stia ridisegnando il lavoro, il design, la conoscenza e l'azione umana non è una questione a cui il settore tecnologico può o dovrebbe rispondere da solo. Anthropic è nata proprio perché crediamo che interrogativi come questi siano tra i più importanti del nostro tempo".
Per questo "una transizione efficace verso l'IA richiede più voci, non meno: dall'industria, dalla società civile e da quelle istituzioni che si interrogano sulla dignità umana ben prima che l'intelligenza artificiale esistesse. Il nostro team di Milano sarà al fianco delle aziende, dei ricercatori e degli sviluppatori italiani che stanno plasmando l'uso di questa tecnologia, contribuendo per quanto possibile al dibattito più ampio sul suo sviluppo".