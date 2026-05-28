Sciopero venerdì 29 maggio: trasporti a rischio prima del ponte

AGI - A rischio treni e mezzi pubblici, i servizi della scuola e della sanità, nelle prossime ore per lo sciopero generale nazionale indetto da alcune sigle sindacali di base (Cub; Sgb; Adl varese; Si Cobas; Usi; Usi cit). Si terranno cortei e presidi a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Trento, Padova, la Spezia, Livorno, Catania, Palermo e iniziative anche davanti ad alcune fabbriche e sedi della logistica, Saranno coinvolti dallo stop aeroporti, ferrovie, e in alcune città il trasporto pubblico locale, oltre alla sanità e alla scuola, settori in cui si prevede la maggiore adesione.
Quali sono le motivazioni della protesta?
Lo sciopero è stato indetto contro il carovita, generato dalle guerre, per il recupero dei salari e delle pensioni, per una tassazione equa, contro la precarietà, l'aumento degli sfratti e delle spese militari.
Quali sono gli orari per i treni e i trasporti regionali?
La protesta interesserà anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, dalle 21 di oggi alle 21 di domani. I treni potranno quindi subire variazioni o cancellazioni ma quelli della lunga percorrenza saranno garantiti in parte.
Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Oltre ai treni, a rischio anche autobus, tram e metropolitane in diverse città italiane, con modalità differenti a seconda delle aziende di trasporto locale.
Come funziona lo sciopero per autostrade, traghetti e vigili del fuoco?
Per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle 22 di oggi e terminerà alle 22 di domani e saranno coinvolti dallo stop anche i collegamenti marittimi. Per i vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Per il personale turnista inizierà alle 9 e terminerà alle 13. Intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.