YouTube rileverà automaticamente i video generati dall’IA

AGI - YouTube, di proprietà di Google, rileverà automaticamente i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e li segnalerà agli utenti della piattaforma, ha annunciato mercoledì la società.
Questa decisione ribalta la precedente politica che prevedeva che i creatori di video segnalassero autonomamente l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa.
"Se un creatore non specifica se ha utilizzato o meno l'IA, ma i nostri sistemi rilevano un utilizzo significativo di IA fotorealistica, applicheremo automaticamente un'etichetta", ha dichiarato YouTube in un post.
Gli ultimi tentativi della piattaforma video in materia di IA generativa risalgono al 2024, quando chiese ai creatori di segnalare i contenuti in cui avevano utilizzato questa tecnologia.
Da allora, sono stati compiuti notevoli progressi nella produzione di immagini e video fotorealistici, con modelli di IA ampiamente disponibili come Veo 3.1 di Google e Seedance di Bytedance, la società madre di TikTok.
I creatori potranno contestare le nuove segnalazioni se ritengono che i loro contenuti siano stati etichettati ingiustamente come generati dall'IA, ha precisato YouTube.
La piattaforma ha aggiunto che le segnalazioni non avranno alcun impatto sul suo algoritmo di raccomandazione dei video agli utenti.
Tra le altre piattaforme e social network che hanno recentemente introdotto la segnalazione automatica dei contenuti generati dall'IA c'è Spotify, il servizio di streaming musicale.
Molti spazi online sono inondati di immagini, video o audio generati dall'IA, che diventano sempre più difficili da distinguere dalle creazioni umane man mano che gli strumenti diventano più sofisticati.