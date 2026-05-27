Ai dipendenti Samsung un bonus da 400mila euro grazie all'Ia

AGI - I dipendenti di Samsung Electronics hanno approvato uno storico accordo di partecipazione agli utili che dovrebbe garantire ai lavoratori della fiorente divisione dei chip di memoria un bonus medio di quasi 400.000 dollari.
L’accordo è stato approvato mercoledì con il 74% dei voti favorevoli del sindacato dei lavoratori dell’azienda, ponendo fine a mesi di trattative sulla ripartizione dei profitti derivanti dal boom raggiunto dall’intelligenza artificiale all’interno del più grande produttore mondiale di memory chip. Il sindacato aveva minacciato uno sciopero del settore IA se non si fosse raggiunto un accordo.
Ripartizione degli utili operativi
In base all’intesa, 78.000 lavoratori del settore dei semiconduttori riceveranno il 10,5% degli utili operativi dell’azienda. Ciò equivarrebbe a un monte bonus di oltre 34.000 miliardi di won (22,6 miliardi di dollari), sulla base di una previsione di utili operativi pari a 327.000 miliardi di won per quest’anno, elaborata, come riporta il Financial Times, dalla società di intermediazione KB Securities. Questo bonus si aggiunge all’1,5% già erogato tramite i piani di incentivazione esistenti. Al Kospi di Seul le azioni Samsung sono aumentate dell’8%.
Distribuzione dei bonus tra le divisioni
Circa il 40% del montepremi dei bonus per i chip sarà suddiviso equamente, mentre la parte restante dipenderà dalle prestazioni di ciascuna unità aziendale. Si prevede che i dipendenti del settore dei memory chip riceveranno 600 milioni di won ciascuno, mentre quelli delle unità Foundry e System LSI, attualmente in perdita, riceveranno probabilmente una cifra compresa tra 150 e 200 milioni di won.
Confronto con SK Hynix
L’accordo fa seguito a un’analoga intesa raggiunta lo scorso anno con la rivale sudcoreana SK Hynix, in cui ai dipendenti era stato promesso il 10% degli utili operativi per i successivi 10 anni. Ciò si tradurrebbe in un bonus medio di 710 milioni di won per ciascuno dei 35.000 dipendenti di SK Hynix, sulla base di proiezioni di utili operativi pari a 250 trilioni di won. Le due aziende stanno beneficiando della crescente domanda di memory chip ad alta larghezza di banda utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale.
Capitalizzazione e divisione Device Experience
Samsung è diventata di recente la prima azienda sudcoreana a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari e oggi SK Hynix ha seguito l’esempio della connazionale, mentre il produttore di chip statunitense Micron ha chiuso ieri a Wall Street sopra la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. A differenza di SK Hynix, Samsung non è un produttore di chip puro.
Le criticità della divisione DX
I dipendenti della divisione Device Experience (DX), che produce smartphone, televisori e altri dispositivi, riceveranno bonus per un importo di soli 6 milioni di won, secondo una fonte vicina all’azienda. La divisione DX sta subendo una minore redditività a causa della concorrenza cinese e per via dei prezzi più elevati dei chip, che avvantaggiano direttamente la divisione semiconduttori di Samsung.
Le dichiarazioni del sindacato
"Riconosciamo di non essere riusciti a formulare una strategia attiva per prevenire la discriminazione" nei confronti della divisione DX, ha dichiarato Woo Ha-kyung, presidente ad interim del sindacato nazionale di Samsung Electronics, il quale ha ricordato che "quando il settore dei semiconduttori era in difficoltà, gli smartphone e gli elettrodomestici hanno generato entrate che hanno contribuito alla crescita della divisione semiconduttori".