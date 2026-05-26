Luce Ferrari debutta ma non brilla. Cosa succede a Maranello?

AGI - Testa coda a Piazza Affari per Ferrari all'indomani della presentazione di Luce, la prima supercar elettrica nonché prima vettura della casa di Maranello a 5 posti. Al termine delle contrattazioni il titolo del Cavallino rampante a Piazza Affari perde l'8,37% a 284,05 euro per azione.
Nel mirino degli investitori è finito soprattutto il prezzo con il quale Luce sbarca sul mercato, fissato a 550.000 euro, "ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al costo medio di vendita del Cavallino per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro". Prevediamo che la Luce "rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali", affermano gli analisti di Mediobanca. Per gli esperti di Intermonte invece il prezzo potrebbe "risultare accrescitivo rispetto ai ricavi medi per unità di circa 460 mila euro (da considerare al netto dell'Iva ma inclusivi delle personalizzazioni, che mediamente rappresentano il 19-20%)".
Le valutazioni degli analisti
Nonostante ciò gli analisti di Intermonte sono fiduciosi "nella capacità dell'azienda di produrre il veicolo secondo i più elevati standard qualitativi e di gestire il rapporto tra domanda e offerta, con il feedback di clienti e concessionari che rappresenterà il primo elemento per definire la futura pipeline di modelli del gruppo". Equita è invece "dell'idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello 'range', non genererà volumi elevati. Non riteniamo che i volumi di questo modello siano determinanti nell'influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l'immagine di qualità e performance". Secondo l'opinionista Chris Bryant di Bloomberg il prezzo di 640 mila dollari "è un'esagerazione". Duro il giudizio dell'ex presidente di Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, secondo cui con la vettura elettrica "c'è il rischio della distruzione di un mito". Quanto alla supercar Luce: "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina". Poi ha chiosato: "È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno".
La presentazione istituzionale
La vettura tra ieri e oggi è stata presentata dai vertici aziendali - il presidente di Ferrari Spa John Elkann e l'ad Benedetto Vigna - sia al Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale sia a Papa Leone XIV nella residenza di Castel Gandolfo.
Design e aerodinamica
La silhouette della vettura è definita dalla glass house con una forma simile a una conchiglia. Le appendici flottanti all'anteriore e al posteriore contribuiscono a prestazioni aerodinamiche di assoluta eccellenza. Il risultato è un'auto che unisce performance e comfort del gran turismo: una macchina che non sostituisce un prodotto esistente ma è "del tutto nuova", pronta ad attirare nuovi clienti.
Prestazioni e tecnologia
Luce ha un peso contenuto in ordine di marcia a 2260 kg; tale caratteristica contribuisce a raggiungere prestazioni ai vertici della categoria (0-100 km/h in 2,5 secondi, 0-200 km/h in 6,8 secondi, velocità massima superiore ai 310 km/h e potenza massima complessiva di 1050 CV) e un'autonomia superiore ai 530 km. La potenza massima arriva a 1050 CV in Launch Control. La vettura è spinta da quattro motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh, oltre a sospensioni attive di derivazione F80 e assale posteriore sterzante indipendente.
Comfort e interni
Luce è una supercar sportiva a tutti gli effetti senza rinunciare al comfort e alla versatilità. Tutti i sedili sono regolabili elettricamente in modo indipendente tramite un comando semplice e intuitivo. I sedili anteriori sono riscaldati e possono essere dotati, a richiesta, di funzione massaggio. Sono disponibili due disegni, quattro opzioni di tessuto e diverse combinazioni cromatiche.
Colori di lancio
I colori di lancio sono Giallo Luce, Azzurro La Plata, Rosso Fiammante e Rosso Dino.
Le parole di John Elkann
"Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro", ha detto John Elkann presentando la vettura. "Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. È il risultato della passione, della competenza e dell'impegno di tutte le persone Ferrari, coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il Presidente per la sua calorosa accoglienza e per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese", ha aggiunto Elkann parlando al Quirinale.