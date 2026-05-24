Lagarde a Meloni: 'Deroghe a Patto di stabilità? Abbiamo delle regole'

AGI - "Abbiamo delle regole e dobbiamo operare all'interno di queste regole. Se questo avviene i mercati capiranno". La presidente della Bce, Cristine Lagarde, risponde così alla domanda di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' sulla richiesta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen sulla ipotesi di mettere in atto delle deroghe al Patto di Stabilità alla luce della crisi energetica.
"Prima di tutto è importante agire tutti insieme come europei anziché cercare percorsi diversi, perché i nostri nemici sarebbero entusiasti di una frammentazione", ha premesso Lagarde. Quanto alla richiesta del governo italiano di una deroga al Patto, all'interno dell'Unione europea "abbiamo delle regole di deficit, di debito, di bilancio e dobbiamo operare all'interno di queste regole", ha detto Lagarde. "Se lo facciamo i mercati capiranno", ha concluso.
Posizione sul gas e energia
La presidente della Bce si dice contraria all’idea di acquistare gas dalla Russia: “Non è la soluzione, in particolare dopo quello che sta succedendo in queste ore – spiega - dobbiamo concentrarci su nucleare e rinnovabili che possano preservare la nostra indipendenza energetica in Europa", aggiunge.
Inflazione e tassi d'interesse
Cristine Lagarde non risponde alla domanda di Fabio Fazio sulle prossime mosse dell'istituto sui tassi d'interesse: "Lo saprete l'11 giugno", dice la presidente della Bce. Tuttavia, aggiunge, "manterremo al 2% l'inflazione nel medio periodo, questo non cambierà".