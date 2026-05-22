Autotrasporto, sospeso il fermo dei Tir

AGI - Gli autotrasportatori, dopo poco più di un'ora di incontro con il governo a Palazzo Chigi, hanno deciso di sospendere il fermo delle attività proclamato dal 25 al 29 giugno per protestare contro il caro energia legato alla guerra in Iran. Durante la riunione tra le sigle riunite nel coordinamento Unatras e il governo, alla presenza della premier Giorgia Meloni, è stata raggiunta un'intesa con l'impegno a inserire questa sera nel Dl sui carburanti atteso in Cdm alcune misure ritenute prioritarie per il settore.
Tra i provvedimenti attesi: un credito d'imposta, come richiesto dalle associazioni dei Tir. Per la misura sono stati già stanziati 100 milioni di euro, oggi verranno integrati di ulteriori 200 milioni di euro. Si consente così di recuperare il mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale. Verranno ridotti i termini per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d'imposta per gli autotrasportatori: a decorrere dal 1 ottobre 2026, la nuova scadenza è di 30 giorni, anziché di 60, a condizione che la richiesta sia inoltrata per via telematica.
Le misure del Governo
Il Governo si è impegnato, inoltre, a valutare una limitata sospensione, da giugno a luglio, dei versamenti relativi ad alcune imposte e contributi, al fine di alleggerire temporaneamente il carico fiscale e contributivo sulle imprese dell'autotrasporto in una fase di particolare difficoltà di liquidità del settore. Il Dl dovrebbe essere pubblicato questa sera stessa in Gazzetta dopo il Cdm per renderlo immediatamente eseguibile.
La sospensione dello sciopero
"Ci sono le condizioni per la sospensione dello sciopero. Ci siamo presi qualche ora di tempo per il confronto con la categoria, in attesa di vedere il testo del Dl", spiega Sergio Lo Monte, segretario di Unatras, al termine dell'incontro.
L'incontro a Palazzo Chigi
"Difendere l'autotrasporto significa difendere il potere di acquisto degli italiani", avrebbe detto la premier nel corso dell'incontro. La presidente del Consiglio, riferisce Palazzo Chigi, ha sottolineato come sia preferibile in questa fase, caratterizzata da estrema incertezza, intervenire tramite misure adattabili, per natura, durata e intensità, all'evolversi della situazione internazionale. Al tavolo hanno partecipato anche il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e quello per gli Affari Ue Tommaso Foti.
Il tavolo permanente
Le parti hanno concordato l'avvio di un tavolo permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato a proseguire l'analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto e la ricostituzione della Consulta generale dell'autotrasporto e della logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore.
La soddisfazione di Unatras
Unatras, nell'esprimere "soddisfazione" per il raggiungimento dell'intesa, "conferma la necessità di monitorare la concreta attuazione dei provvedimenti e, al contempo, di proseguire il percorso di confronto costante con le Istituzioni".
La posizione delle federazioni
La sigla datoriale, infine, specifica che la "decisione assunta dalle federazioni aderenti sarà condivisa e formalizzata dagli organismi esecutivi nei prossimi giorni, rappresenta un gesto di responsabilità nei confronti del Paese e del sistema economico nazionale, nella consapevolezza della necessità di garantire continuità ai servizi di trasporto e logistica".
Il commento di Anita
Il Governo "riconosce il ruolo centrale del settore per il funzionamento del sistema produttivo e per la continuità delle filiere industriali e distributive", commenta il presidente di Anita, Riccardo Morelli, e "pone rimedio al danno causato dal taglio accise subito dalle imprese virtuose, con il parco veicolare più moderno e sostenibile".<