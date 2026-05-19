Stellantis: dal 2028 produrrà le e-car a Pomigliano 

AGI - Stellantis annuncia il lancio dell'innovativo progetto E-Car, per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La "E" di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile.
Questo segmento ad alto potenziale, destinato a essere prodotto in Europa per il mercato interno, spiega il gruppo in una nota, "è stato riconosciuto dalla Commissione Europea per la sua capacità di sostenere l'occupazione nel settore del design e della produzione. Al tempo stesso, svolge un ruolo chiave nel favorire una più ampia diffusione dei veicoli 100% elettrici, supportando una mobilità urbana comoda, e orientata all'uso quotidiano".
Caratteristiche del veicolo
L'E-Car è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico che viene sviluppato nella più autentica tradizione europea della "mobilità per tutti", in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa negli ultimi anni. È l'espressione perfetta dello scopo di Stellantis di "consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano".
L'uscita delle prime E-Car dalle linee di produzione è prevista nel 2028.
Filosa: "I clienti vogliono auto piccole ed ecologiche
"L'E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel Dna europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche", afferma in una nota il ceo di Stellantis, Antonio Filosa. Stellantis, aggiunge Filosa, "risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand".