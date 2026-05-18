Al via lo sciopero di treni, bus e metro. Le fasce garantite

AGI - Possibili disagi per chi si muove in bus o metro e per chi viaggia con il treno oggi. L'Unione sindacale di base, con l'adesione di Fi-si, ha indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata contro "riarmo, guerra ed economia di guerra, al fianco del popolo palestinese". La mobilitazione coinvolgerà lavoratori di numerosi settori, dai trasporti alla sanità alla scuola.
Dalle ieri alle 21 è scattato lo stop del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni, avverte Trenitalia, potranno subire cancellazioni o variazioni.
Servizi essenziali garantiti
Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L'agitazione sindacale, chiarisce inoltre il gruppo, può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.
A rischio anche bus e metro. Nel territorio di Roma capitale, ad esempio, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, ovvero da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.