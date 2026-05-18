Salone del libro: in 254mila tra i 500 stand con star e autori

AGI - Cinque giorni di incontri, letture, spettacoli. E poi una folla curiosa, fatta di 254mila persone, che ha girato tra gli oltre 500 stand del Lingotto di Torino alla ricerca dei titoli del cuore. Cala il sipario questa sera sulla 38esima del Salone internazionale del Libro, diretta da Annalena Benini, che ha avuto per tema "Il mondo salvato dai ragazzini". Sono stati oltre 34mila gli studenti che con i loro insegnanti e accompagnatori hanno visitato il Salone. "È stata una edizione magnifica e molto festosa - commenta la direttrice Benini - mi porterò nel cuore i tantissimi ragazzi e ragazzi che giravano felici tra gli stand del Salone. E non intendo solo i giovani, ma i ragazzi di tutte le età con la loro curiosità e il loro amore per la lettura". I 147mila metri quadrati espositivi hanno ospitato 1250 marchi editoriali, 70 sale e 378 ore di laboratori, oltre 2.700 eventi al Lingotto e oltre 500 sul territorio con il Salone Off.
Moltissimi i grandi ospiti internazionali che hanno registrato il tutto esaurito
A cominciare dallo scrittore francese Emmanuel Carrère, che ha parlato anche delle polemiche alla Biennale di Venezia, e dallo scrittore e sceneggiatore greco Petros Markaris, con il suo ultimo romanzo "La ricchezza che uccide", che ha ricordato il suo legame con l'amico Camilleri. Sold out e tifo da rock star per il senatore statunitense Bernie Sanders, uno dei protagonisti più riconoscibili della scena politica americana. Sanders, colloquiando con il pubblico, ha spiegato che "quello che dice Trump dell'Europa non è condiviso dalla maggioranza degli americani" e che "è sicuro che presto si riuscirà a ricostruire con l'Europa un rapporto solido e forte".
Folla per gli italiani
Lunghe le code per accedere alle sale in cui si tenevano gli incontri con gli italiani Zerocalcare, Roberto Saviano, Niccolò Ammaniti, il cardinale Matteo Zuppi. Sul palco del Salone del Libro sono passati anche personaggi del mondo dello sport, come il 'divin codino' Roberto Baggio, che si è detto "stupito da una accoglienza così calorosa da parte del pubblico", del cinema e TV come Lino Banfi, Orietta Berti e Mara Maionchi intervistate da Luciana Littizzetto. E ancora Fiorello, Jovanotti e Ligabue. All’interno dello stand al padiglione Oval protagoniste sono state le storie dei visitatori della fiera che hanno contribuito alla creazione di cinque murales, ciascuno dei quali dedicato a una grande storia della letteratura: dai viaggi di Gulliver a Le Mille e Una Notte passando per l’immaginario di Stephen King e La Storia Infinita. Bilancio positivo e in netta crescita per gli editori presenti a questa edizione.
Tra le case editrici che hanno riscontrato un ottimo risultato, anche rispetto al 2025: il gruppo Mondadori chiude con un +10%, e i titoli più venduti sono stati "Il tempo del la la la", di Luciana Littizzetto, "Cesare, la conquista dell’eternità" di Alberto Angela e "Arkansas" di Chiara Tagliaferri per Mondadori. I libri più venduti dalla casa editrice Einaudi sono stati quelli di Niccolò Ammaniti, Vasco Brondi e Concita De Gregorio, e inoltre ha riscontrato un grande successo il libro di Elsa Morante, "Il mondo salvato dai ragazzini".