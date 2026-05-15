Accordo con Dongfeng, Stellantis produrrà Peugeot in Cina

AGI - Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica per espandere la loro partnership ultra trentennale attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. L'intesa prevede un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan (circa 1 miliardo di euro), con l'obiettivo di trasformare la joint venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA) in un hub produttivo non solo per il mercato locale, ma anche per l'esportazione globale.
L'operazione
A partire dal 2027, lo stabilimento DPCA di Wuhan produrrà inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (NEV) a marchio Peugeot, ispirati al design delle concept car svelate al recente Salone dell'Auto di Pechino 2026. Parallelamente, il piano prevede l'avvio della produzione di due fuoristrada NEV a marchio Jeep destinati ai mercati internazionali. Stellantis contribuirà all'operazione con circa 130 milioni di euro, beneficiando delle politiche industriali favorevoli della provincia di Hubei.
"Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare i rispettivi punti di forza e introdurre tecnologie all'avanguardia sull'elettrico", ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. Il Presidente di Dongfeng Group, Qing Yang, ha sottolineato come l'integrazione tra la rete globale di Stellantis e le tecnologie intelligenti cinesi darà un "forte impulso alla trasformazione di DPCA". L'attuazione del progetto resta subordinata alle approvazioni normative e alla firma degli accordi operativi finali.