I Beckham entrano nel club dei miliardari britannici

AGI - L'ex calciatore inglese David Beckham e sua moglie Victoria, ex membro del gruppo musicale Spice Girls e oggi imprenditrice di successo, sono entrati a far parte del club dei miliardari britannici, avendo visto lo scorso anno aumentare notevolmente il proprio patrimonio.
Secondo la classifica annuale del The Sunday Times, ammonta alla bellezza di 1,185 miliardi di sterline (1 miliardo e 360 mila euro ai cambi attuali), "grazie a investimenti indovinati nel calcio, nel settore alimentare e delle bevande, nel settore immobiliare e nella moda".
L'anno precedente, nel 2024, il patrimonio della coppia ammontava a 500 milioni di sterline (574 milioni di euro): il balzo della loro 'fortuna' è dovuta in particolare agli investimenti effettuati negli ultimi anni dall'ex capitano della nazionale inglese nell'Inter Miami, club di calcio statunitense con cui l'argentino Lionel Messi ha prolungato il suo contratto fino al 2028.
Il 'merito' è anche della moglie: il marchio di moda Victoria Beckham, lanciato nel 2008 e a lungo in perdita, ha visto lo scorso anno il proprio fatturato superare i 100 milioni di sterline (114,8 milioni di euro). David e Victoria Beckham, in contrasto con il figlio maggiore Brooklyn, che li accusa pubblicamente di voler "controllare" la sua vita e di cercare di "rovinare" il suo matrimonio, coltivano sui social media dove predomina l'immagine di una coppia glamour e unita, a cui tutto va per il meglio, molto vicina agli altri tre figli.
Anche gli Oasis tra i più ricchi del Regno Unito
La classifica annuale del Sunday Times, raccoglie le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito di tutti i settori e include quest'anno i musicisti Noel e Liam Gallagher, la cui fortuna complessiva, stimata in 375 milioni di sterline (430,5 milioni di euro), è stata incrementata dal tour di reunion della band Oasis. Entra nella lista anche il magnate thailandese-britannico delle criptovalute Christopher Harborne, autore di una donazione non dichiarata di 5 milioni di sterline al leader del partito anti-immigrazione Reform UK, Nigel Farage.
Nella classifica figura anche Nik Storonsky, amministratore delegato e cofondatore della banca online britannica Revolut che ha visto la sua fortuna personale salire lo scorso anno a 16,411 miliardi di sterline (18,84 miliardi di euro).