Musk contro OpenAI, Altman si difende dalle accuse e attacca

AGI - Alla fine è arrivata anche la testimonianza più attesa nel processo intentato da Elon Musk contro OpenAI. Davanti a un tribunale californiano, l'amministratore delegato Sam Altman ha respinto le accuse di aver tradito la missione filantropica originaria della società dietro ChatGPT, descrivendo Musk come un cofondatore ossessionato dal controllo e dal potere.
Dopo Elon Musk, il presidente di OpenAI Greg Brockman e il CEO di Microsoft Satya Nadella, l'imprenditore 41enne è stato l'ultimo protagonista di questo processo civile a Oakland, vicino a San Francisco, a fornire la sua versione sulla nascita della società, diventata uno dei simboli dell'intelligenza artificiale generativa.
Le accuse di Musk
All'origine del processo, Elon Musk aveva accusato Sam Altman e un altro cofondatore di OpenAI, Greg Brockman, di aver distolto la società dalla sua missione iniziale, quella di una struttura no-profit dedicata alla ricerca sull'IA. Trasformando la start-up in società commerciale, i due soci avrebbero fatto secondo Elon Musk un uso improprio dei 38 milioni di dollari che aveva investito in OpenAI dopo la sua fondazione, nel dicembre 2015.
La difesa di Sam Altman
"Non corrisponde alla mia idea di cosa significhi distogliere un'organizzazione filantropica dalla sua missione", ha dichiarato subito Sam Altman dopo aver preso posto sul banco dei testimoni. "Sono molto orgoglioso del lavoro svolto, del valore creato e del sostegno di cui beneficia questa fondazione", alla quale OpenAI, valutata più di 850 miliardi di dollari, resta collegata. "Più OpenAI andrà bene, meglio andrà l'organizzazione no-profit", ha detto, giustificando le azioni del board.
Nell'estate del 2017, i cofondatori di OpenAI ed Elon Musk discussero della creazione di una filiale commerciale, resa indispensabile per raccogliere i miliardi di dollari necessari a pagare ingegneri e capacità di calcolo. Una vittoria di ChatGPT contro degli umani nel videogioco Dota2, nell'agosto 2017, aveva appena dimostrato il potenziale dell'intelligenza artificiale, attirando l'attenzione degli investitori della Silicon Valley.
Ma, secondo Sam Altman, Elon Musk chiese "il 90% delle quote", prima di "ammorbidirsi". "Il fatto che Elon Musk si rifiutasse di impegnarsi per iscritto a non esercitare un controllo a lungo termine mi metteva molto a disagio", ha raccontato. "Non pensavamo che l'intelligenza artificiale generale (AGI) dovesse essere sotto il controllo di una sola persona", ha aggiunto.
L'uscita di Musk da OpenAI
Secondo la tesi di OpenAI, Elon Musk non è stato tradito, ma ha sbattuto la porta di sua spontanea volontà, prima di proseguire le sue ambizioni nell'IA con il suo laboratorio xAI, oggi fuso con la sua azienda spaziale SpaceX. Quando OpenAI ha avviato la sua svolta commerciale nel 2019, "ci ha detto che avevamo lo 0% - non l'1% - di possibilità di successo", ha poi assicurato Sam Altman.
Il fronte Musk ha messo in discussione la tesi del puro altruismo durante l'audizione di Greg Brockman, attaccandolo su un diario personale in cui ammetteva il desiderio di "guadagnare denaro". Il presidente di OpenAI ha rivelato che la sua partecipazione nell'azienda era valutata circa 30 miliardi di dollari.
Le partecipazioni di Altman
Sam Altman non detiene direttamente azioni della startup, ma possiede una partecipazione indiretta tramite la società di venture capital Y Combinator. OpenAI ha inoltre investito in diverse società di cui è azionista.
Elon Musk, nei giorni scorsi, aveva anche denunciato la comunicazione di Greg Brockman e Sam Altman, che avrebbero secondo lui a lungo nascosto le loro vere intenzioni. I due, invece, hanno messo in evidenza le contraddizioni dell'uomo più ricco del mondo, che per un certo periodo si era detto favorevole a un'evoluzione della struttura giuridica di OpenAI, o addirittura a una fusione con Tesla.
La fondazione no-profit di OpenAI esiste ancora, ma è ormai solo azionista della struttura commerciale, in cui è alloggiata l'attività dell'azienda. Elon Musk chiede il ritorno al semplice statuto di fondazione.
Il rischio per gli investitori
Un tale esito obbligherebbe OpenAI a rinunciare ai suoi investitori privati, come Microsoft, essenziali nella corsa mondiale all'IA. Anche per questo motivo, nei giorni scorsi, anche il numero uno, Satya Nadella, è stato ascoltato durante un'audizione.
Una giuria consultiva dovrebbe esprimersi entro la settimana del 18 maggio. Successivamente la giudice Yvonne Gonzalez Rogers, dopo aver ascoltato il parere della giuria, deciderà su responsabilità e successive azioni.