I dipendenti OpenAI vendono azioni per 6,6 miliardi di dollari

AGI - OpenAI ha permesso ai suoi dipendenti attuali e agli ex dipendenti di vendere azioni per un valore massimo di 30 milioni di dollari, con oltre 600 persone che hanno incassato complessivamente 6,6 miliardi di dollari. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo il quale la portata della ricchezza creata per una così ampia platea di dipendenti, prima ancora della quotazione in borsa, non ha precedenti nella storia del settore tecnologico.
OpenAI lancia la più grande Ipo della storia
In precedenza OpenAI richiedeva ai dipendenti di attendere due anni prima di poter vendere le proprie azioni, il che significa che la vendita di azioni ha rappresentato la prima occasione per molti di coloro che si erano uniti all'azienda dopo il lancio di ChatGPT di monetizzare il proprio investimento.
Questa vendita inoltre offre un'anteprima dell'ondata di denaro che presto inonderà San Francisco e altre capitali tecnologiche. OpenAI e Anthropic si stanno preparando per quelle che saranno probabilmente tra le più grandi IPO della storia, consentendo a migliaia di dipendenti di vendere le proprie azioni e trasformando molti di loro in multimilionari.
Un boom senza precedenti nel settore tecnologico
Nessun altro boom tecnologico nella storia ha distribuito una ricchezza di tale portata a una fetta così ampia di dipendenti, ancor prima della quotazione in borsa. OpenAI è attualmente la startup tecnologica di maggior valore al mondo e i dipendenti che lavoravano per l'azienda quando ha emesso le prime azioni sette anni fa hanno visto il valore delle loro azioni crescere di oltre 100 volte.
Il confronto con la bolla delle dot-com
Centinaia di aziende si sono quotate in borsa durante la bolla delle dot-com, ma nella maggior parte dei casi i loro dipendenti hanno dovuto attendere a lungo anche dopo l'IPO per poter incassare i profitti. Per alcuni, la bolla è scoppiata prima che potessero farlo e non hanno mai potuto realizzare il loro potenziale patrimonio.
La guerra dei talenti nell'intelligenza artificiale
L'entità delle retribuzioni per alcuni lavoratori altamente specializzati nel campo dell'intelligenza artificiale non ha precedenti nella storia moderna. Mentre i primi dipendenti di Google e Facebook hanno guadagnato milioni dopo la quotazione in borsa delle aziende, la portata della creazione di ricchezza per alcuni specialisti di IA, soprattutto per coloro che non sono fondatori, ha raggiunto livelli ancora più elevati.
Bonus e stipendi
L'anno scorso, Meta ha offerto pacchetti retributivi da 300 milioni di dollari ad alcuni dei migliori ricercatori nell'ambito di una più ampia guerra per i talenti a livello di settore. Secondo il suo sito web, OpenAI offre stipendi annuali che superano i 500.000 dollari per alcuni ruoli tecnici e distribuisce compensi basati su azioni di gran lunga superiori rispetto ad altre aziende tecnologiche. Lo scorso agosto, ha elargito bonus una tantum ad alcuni membri del personale, alcuni dei quali del valore di milioni di dollari, come riportato dal Wall Street Journal.
Prezzi degli affitti alle stelle a San Francisco
La ricchezza improvvisa sta facendo lievitare i prezzi degli affitti a San Francisco e suscitando preoccupazioni per una crescente disparità sociale in città. Alcuni dirigenti di alto livello nel settore dell'intelligenza artificiale si sono impegnati a devolvere una parte consistente dei loro guadagni in beneficenza, insieme a dipendenti comuni che non si aspettavano di trovarsi di fronte a una ricchezza in grado di cambiare la loro vita.