Dazi, colloqui Usa-Cina in Corea del Sud

AGI - Il vice primo ministro della Cina, He Lifeng, terrà colloqui commerciali con funzionari Usa in Corea del Sud la prossima settimana in vista del previsto vertice tra i leader Xi Jinping e Donald Trump. Lo riportano media statali cinesi secondo i quali le due parti si incontreranno martedì e mercoledì per "consultazioni su questioni commerciali di interesse comune".
Il ministero del Commercio cinese in un comunicato ha poi annunciato che il vice primo ministro, He Lifeng, il massimo funzionario economico di Pechino, parteciperà a "consultazioni su questioni economiche e commerciali di interesse comune" in Corea del Sud martedì e mercoledì della prossima settimana.
Il messaggio di Bessent
Il segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent, in un post su X ha scritto: "Mercoledì farò tappa a Seul per un colloquio con il Vice Primo Ministro cinese He Lifeng, prima di proseguire per Pechino per il Vertice dei Leader tra il Presidente Trump e il Presidente Xi".
Il vertice Trump-Xi
Trump si appresta a visitare la Cina per un vertice di alto livello con Xi, in cui i leader delle due maggiori economie mondiali dovrebbero concentrarsi sull'allentamento delle tensioni commerciali e su Taiwan, con la guerra in Medio Oriente che incombe sullo sfondo.
Dazi e tregua commerciale
Mentre Washington e Pechino si sono imposte reciprocamente dazi sulle esportazioni un anno fa, Trump e Xi hanno concordato una tregua commerciale di un anno durante il loro incontro di ottobre in Corea del Sud.
I negoziatori chiave
Sia Trump sia Bessent sono stati i principali negoziatori per Cina e Stati Uniti su tutte le questioni commerciali ed economiche. È probabile che i colloqui mettano a punto gli ultimi dettagli sugli annunci che verranno fatti durante il vertice Trump-Xi.
Le tappe in Giappone
Bessent aveva inoltre affermato che martedì avrebbe avuto colloqui preliminari a Tokyo con il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi e il Ministro delle Finanze Satsuki Katayama, insieme ad altri rappresentanti del settore pubblico e privato.
Sicurezza economica
"La sicurezza economica è sicurezza nazionale e non vedo l'ora di partecipare a una serie di incontri proficui per promuovere l'agenda economica 'America First' del Presidente Trump", ha dichiarato Bessent.