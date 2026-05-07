Amazon apre il primo asilo nido aziendale in Italia

AGI - Amazon apre il suo primo asilo nido aziendale in Italia. La struttura scelta per avviare il progetto educativo è il centro distribuzione FCO1 di Passo Corese, in provincia di Rieti. L'iniziativa è stata presentata oggi, con l'avvio di un progetto destinato ad espandersi anche negli altri centri logistici del colosso americano dell'e-commerce operativi in tutto il Paese.
L'offerta del primo asilo nido aziendale, le cui attività didattiche partiranno il prossimo settembre, non sarà riservata esclusivamente ai dipendenti dell'azienda - che solo in provincia di Rieti, tra operatori a tempo indeterminato e a tempo determinato sono circa 2mila - ma anche alla cittadinanza del territorio, poiché già inserita nel programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. Il nido sarà realizzato all'interno del centro FCO1 di Amazon e sarà gestito dal Comune di Fara in Sabina, ente dove sorge la struttura logistica. Potrà accogliere in tutto fino a 28 bambini: un intervento, sviluppato in collaborazione con l'amministrazione locale, e che nasce proprio con l'obiettivo di supportare ulteriormente la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro delle famiglie del territorio.
Il coinvolgimento del comune e l'integrazione territoriale
Solo una parte dei posti sarà riservata ai figli dei dipendenti del centro di distribuzione Amazon, mentre gli altri saranno destinati alle famiglie del territorio, secondo le modalità definite con l'amministrazione comunale. Proprio il coinvolgimento diretto del Comune rappresenta l'elemento distintivo del progetto, che nasce come espressione concreta della volontà di Amazon di integrarsi nel tessuto della comunità locale e di mettersi a disposizione del territorio.
Il commento del sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon
A commentare l'imminente apertura del primo nido aziendale di Amazon in Italia è intervenuto anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: "Accogliamo con favore la realizzazione del nuovo asilo nido presso il centro di distribuzione di Passo Corese, frutto della collaborazione tra Amazon, il Comune di Fara in Sabina e la regione Lazio - ha detto - Iniziative di questo tipo dimostrano quanto sia importante promuovere un rapporto sempre più stretto tra impresa e comunità locale, attraverso servizi capaci di rispondere ai bisogni concreti delle famiglie e dei lavoratori. Rafforzare gli strumenti a sostegno della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro significa contribuire in modo concreto alla coesione sociale e alla qualità dell'occupazione sul territorio".
Le dichiarazioni di Salvatore Iorio, direttore risorse umane Amazon
"Siamo molto orgogliosi di annunciare l'apertura di questo asilo nido, un progetto in cui crediamo fortemente perché mette al centro le persone e il loro benessere - ha dichiarato Salvatore Iorio, direttore Risorse Umane per le Operations di Amazon in Italia, a margine della presentazione dell'asilo - vogliamo rafforzare sempre di più il legame con il territorio che ci ospita, contribuendo in modo concreto alla vita della comunità e delle famiglie che lavorano nel nostro sito. Sappiamo quanto l'accesso ai servizi per l'infanzia possa incidere anche sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro: in Italia, nelle regioni con una maggiore copertura dei nidi, si registrano anche tassi più alti di occupazione femminile".
Il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, sull'innovazione sociale
"Inauguriamo il primo asilo aziendale Amazon aperto anche alla cittadinanza - ha aggiunto il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo - questo spazio fonde innovazione e impegno sociale perché, in un'epoca segnata dalla crisi delle nascite, un nido aziendale - in parte anche comunale - è una risposta concreta al sostegno delle famiglie e un investimento diretto sulla parità di genere. Garantire un servizio di questo tipo significa infatti permettere alle madri lavoratrici di non dover scegliere tra carriera e famiglia, accogliendo i nostri bambini in un percorso di crescita sereno e sicuro fin dalla prima infanzia. Migliorare la qualità della vita è per noi un dovere: per questo la nostra progettazione integra sviluppo e aree verdi, investendo soprattutto sull'edilizia scolastica e ridisegnando il territorio per chi lo ama e lo vive".