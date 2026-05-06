Ryanair non vuole ubriachi a bordo. Stop alla vendita di alcolici

AGI - Vietare la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino negli aeroporti. È quanto chiede l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, sostenendo che il vettore è costretto a deviare quasi un volo al giorno a causa del comportamento di passeggeri ubriachi. "Non capisco perché nei bar degli aeroporti si servano birre alle cinque o sei del mattino", ha dichiarato O'Leary al Times.
Secondo il manager, in caso di ritardi e attese in aeroporto, molti bar e locali continuano a servire alcol ai passeggeri, scaricando poi il problema sulle compagnie aeree. Ryanair aveva già annunciato lo scorso anno una multa da 500 euro per i "passeggeri problematici" il cui comportamento comporti lo sbarco dall'aereo.
I precedenti e le tratte più colpite
O'Leary ha più volte denunciato episodi legati all'abuso di alcol e droga a bordo dei voli. Nel 2024 aveva indicato le tratte tra il Regno Unito e località come Ibiza tra le più colpite dal problema. Secondo il Ceo, dieci anni fa Ryanair registrava circa un dirottamento di volo a settimana per problemi disciplinari, mentre oggi il numero sarebbe vicino a uno al giorno.
La proposta sul limite di alcol
Il manager ha inoltre proposto di limitare a due le bevande alcoliche acquistabili dai passeggeri negli aeroporti, utilizzando la carta d'imbarco come sistema di controllo.
I numeri del gruppo Ryanair
Ryanair opera in 36 Paesi e nell'esercizio 2024-2025 ha trasportato oltre 200 milioni di passeggeri. L'obiettivo del gruppo è raggiungere quota 300 milioni entro il 2034.