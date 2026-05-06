Rheinmetall, contratto record per costruire sei fregate militari

AGI - Il colosso tedesco della difesa Rheinmetall punta a ottenere circa 12 miliardi di euro per assumere il controllo del programma F126, il progetto delle nuove fregate della Marina tedesca diventato uno dei maggiori casi problematici negli appalti militari di Berlino. Lo scrive il Financial Times che cita fonti vicine ai negoziati. Dopo sei mesi di colloqui e due diligence, la divisione navale di Rheinmetall ha presentato le proprie condizioni per prendere in carico la costruzione di sei fregate F126, progetto inizialmente guidato dal cantiere navale olandese Damen Shipyards Group.
Pagamenti bloccati
Il quotidiano britannico sottolinea come problemi di software e tensioni con le autorità tedesche per gli appalti abbiano spinto Berlino a bloccare i pagamenti, costringendo il gruppo olandese a riconsiderare il proprio ruolo sei anni dopo l’assegnazione del contratto. Se l’offerta di Rheinmetall dovesse venire approvata, il costo totale del programma per i contribuenti tedeschi salirebbe a circa 14 miliardi di euro, includendo i circa 2 miliardi già versati a Damen e ai vari subappaltatori.
La proposta di Rheinmetall Naval Systems, scrive Ft, include anche una clausola di indicizzazione all’inflazione legata ai tempi di consegna. La prima nave, inizialmente prevista per il 2028, ha già accumulato quattro anni di ritardo. Rheinmetall, tuttavia, avrebbe assicurato alle autorità di poter consegnare la prima fregata entro il 2032 o, nello scenario più favorevole, nella seconda metà del 2031 in caso l’agenzia tedesca per gli appalti militari accettasse di alleggerire alcune procedure di certificazione e approvazione.
"Prevediamo di aggiudicarci il contratto come appaltatore generale quest'estate. Vogliamo accelerare i tempi di consegna e consegnare la prima delle sei fregate previste nella seconda metà del 2031", ha dichiarato al quotidiano tedesco Welt il responsabile della divisione Sistemi Marittimi dell'azienda, Tim Wagner. Rheinmetall è attualmente in trattative con l'Ufficio federale per gli equipaggiamenti, le tecnologie informatiche e il supporto in servizio delle forze armate tedesche (BAAINBw) a Coblenza per definire "come possiamo raggiungere questo obiettivo insieme".
Il programma F126
È considerato strategico per il rafforzamento della deterrenza europea contro la Russia nel Baltico e nell’Atlantico del Nord, in una fase in cui la Germania sta aumentando massicciamente la spesa militare. Se finalizzato, il contratto rappresenterebbe il maggiore accordo singolo mai ottenuto da Rheinmetall nella sua storia. A marzo il gruppo di Düsseldorf ha completato l’acquisizione del cantiere navale Naval Vessels Lürssen, parte della strategia del ceo Armin Papperger per espandere il gruppo oltre carri armati e munizioni, entrando nei settori navale, droni e spazio.
Nel frattempo il governo tedesco sta valutando anche un piano alternativo per acquistare fregate MEKO A-200 “off-the-shelf” da Thyssenkrupp Marine Systems, controllata di Thyssenkrupp, a circa 1 miliardo di euro ciascuna. Secondo le fonti citate da Ft, Berlino avrebbe già firmato un accordo preliminare per quattro unità, chiedendo però a TKMS di preparare anche un’opzione per estendere l’ordine a otto navi, nel tentativo di aumentare la pressione negoziale su Rheinmetall.