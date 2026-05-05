Il Totocalcio festeggia 80 anni: storia di un rito che ha cambiato l’Italia

AGI - La schedina del Totocalcio, il concorso a pronostici sul calcio, con il risultato delle partite da indovinare scegliendo tra 1, X e 2, compie 80 anni. A partire dal secondo Dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico tredici – dal 1946 al 1951 la giocata era su 12 partite – per acciuffare le vincite milionarie del concorso. La vincita maggiore, 5,5 miliardi di lire, venne raggiunta nel 1993, con un sistema giocato a Crema.
Poi, la proliferazione dei concorsi a premi e la liberalizzazione del settore hanno diversificato le scelte di gioco degli italiani. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate.
Sisal celebra oggi storia e origini del Totocalcio con “Memorie di carta”, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, in collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia.
Celebrazione tra istituzioni e cultura
L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del restauro, per celebrare una storia che intreccia sport, partecipazione e trasformazione sociale del Paese. L’evento ha dato spazio ai contributi di esperti, restauratori e studenti coinvolti nel progetto, offrendo una visione articolata del valore culturale e formativo dell’iniziativa, insieme agli interventi dei rappresentanti dei principali enti nazionali di riferimento nel settore della conservazione, tra cui la Scuola di Restauro di Botticino, l’Opificio delle Pietre Dure, l’Istituto Centrale per il Restauro, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale e l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro.
Il progetto Memorie di Carta
Al centro dell’incontro, il progetto “Memorie di Carta” ha portato al recupero e alla valorizzazione dei primi sei numeri della testata sportiva Sport Italia, pubblicata a partire dal primo concorso Totocalcio del 5 maggio 1946. Non un semplice settimanale distribuito in tutta Italia come organo ufficiale del concorso a pronostici, ma un vero e proprio sistema di comunicazione, informazione e promozione.
Il commento di Sisal
“Questo progetto racconta bene chi siamo: da 80 anni accompagniamo l’evoluzione del Paese con responsabilità, innovazione e trasformando le passioni delle persone in momenti condivisi. Con il restauro di Sport Italia vogliamo preservare e rendere accessibile un patrimonio culturale che è parte della nostra storia condivisa, un modo concreto per unire memoria e futuro”, spiega Marco Tiso, Managing Director Sisal Italy.
Il valore formativo del restauro
Per la Scuola di Restauro di Botticino “questa esperienza rappresenta un passaggio formativo di straordinario valore, capace di coniugare pratica, ricerca e responsabilità verso il patrimonio culturale”, afferma Martino Troncatti, Presidente di Valore Italia.