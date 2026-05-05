AGI - Il brano "Ciao Mamma" di Jovanotti 'diventa' un francobollo per omaggiare il ruolo centrale della famiglia nella società. Poste Italiane comunica che oggi 5 maggio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica le eccellenze del Patrimonio culturale italiano dedicato a La Passione degli italiani – Musica.
Francobollo ispirato da "Ciao Mamma" di Jovanotti
Il francobollo è ispirato al brano Ciao Mamma di Jovanotti, autore che ha dato un contributo rilevante alla musica italiana contemporanea, attraverso una produzione capace di intercettare linguaggi e sensibilità del pubblico nel corso degli anni.
L’iniziativa si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato con l’obiettivo di valorizzare la musica quale espressione significativa del patrimonio culturale italiano, riconoscendone il ruolo nell’evoluzione dei linguaggi artistici e popolari del Paese.
La Festa della mamma
La scelta della data di emissione, collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma, è coerente con il riferimento tematico del brano e con il calendario delle principali ricorrenze civili e culturali nazionali.
Distribuzione del francobollo
Come per tutte le carte valori postali dello Stato, il francobollo è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la produzione è curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione e la commercializzazione appartengono a Poste Italiane. L’emissione sarà accompagnata da prodotti filatelici dedicati.
Urso: "Un omaggio al ruolo centrale della famiglia"
"Con questa emissione, dedicata a una delle canzoni più popolari della nostra musica, rendiamo omaggio al ruolo centrale della famiglia e della maternità nella nostra società. Un tributo a un brano che ha segnato la storia della musica italiana, per ricordare il ruolo fondamentale delle mamme e il primo sentimento che accompagna la vita di ciascuno di noi, l’amore per la propria madre", commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.