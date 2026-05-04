Met Gala 2026: Jeff Bezos tra lusso, sponsor e proteste

AGI - Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e sua moglie, Lauren Sánchez Bezos, sono diventati presenze fisse in prima fila alle sfilate di moda. Lo rivela il Wall Street Journal, il quale nota che sono lontani i tempi in cui Bezos aveva partecipato al suo primo Met Gala, nel 2012, l'anno in cui il fondatore di Amazon stava affermando la posizione della sua azienda nel mondo della moda.
Il Met Gala e l'ascesa di Jeff Bezos nel Fashion System
Amazon in quell'occasione fu lo sponsor principale di quell'evento stellare, una raccolta fondi annuale per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, e Bezos, che aveva appena annunciato l'ambizione di Amazon di rivoluzionare il mondo della moda, come aveva già fatto con i libri e gli articoli per la casa, ne era l'ospite d'onore. All'epoca, ricorda il WSJ, Bezos era ancora un vero e proprio nerd della tecnologia. Aveva ammesso a un giornalista che la serata più importante della moda "non era affatto nei miei pensieri". In un'intervista pubblicata lo stesso giorno del gala, non era in grado di nominare i marchi della sua maglietta o delle sue scarpe.
Dallo stile "nerd" all'alta sartoria: il cambio di immagine
Come sono cambiati i tempi! Bezos e sua moglie, ora, sono diventati presenze fisse in prima fila alle sfilate di moda. In quanto centimiliardari, indossano abiti di stilisti di alta gamma e commissionano vestiti su misura. Sánchez Bezos ha svelato i dettagli del suo abito da sposa sulla copertina digitale di Vogue. Sono mecenati del settore del lusso non solo come consumatori, ma anche come donatori di organizzazioni che supportano gli stilisti. I due stanno finanziando personalmente il Met Gala di oggi, l'evento multimilionario e i suoi contributi benefici al lavoro curatoriale, alla conservazione degli abiti e alla ricerca.
Anna Wintour, responsabile dei contenuti di Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue, ha chiamato per richiedere la loro presenza e il loro patrocinio, ha detto Sánchez Bezos al programma "Today", anche se sia Bezos, sia sua moglie, sia i rappresentanti di Condé Nast e Wintour hanno rifiutato di commentare. "Il Met è molto grato per il generoso sostegno offerto alla mostra 'Costume Art' e al nostro gala di raccolta fondi", ha dichiarato una portavoce della rivista. Quando la coppia si troverà sulla scalinata del museo, si unirà a star del calibro di Beyoncé, Nicole Kidman, Sabrina Carpenter e Doja Cat. È un segnale inequivocabile del fatto che Bezos sia stato finalmente accolto nella cerchia ristretta del mondo della moda.
La strategia di Amazon: la conquista difficile del lusso
Amazon vendeva già tantissimi capi d'abbigliamento quando lanciò Amazon Fashion 14 anni fa. I grandi magazzini stavano perdendo quote di mercato e l'azienda intravide l'opportunità di conquistare marchi di lusso che necessitavano di nuovi partner per la distribuzione. "Vogliamo essere un grande magazzino di lusso, come Bloomingdale's, Nordstrom e Saks", dichiarò Cathy Beaudoin, all'epoca presidente di Amazon Fashion, al Seattle Times nel 2013.
Tuttavia allora molti stilisti respinsero le richieste di Amazon. Non era la prima volta che Bezos si sentiva dire di no. Anni prima, quando aveva visitato gli showroom di Seventh Avenue, i dirigenti del settore dell'abbigliamento si erano mostrati riluttanti a collaborare con Amazon, come riportato dal Wall Street Journal nel 2016. Ma Amazon non si è arresa, sfruttando la sua forza finanziaria per sponsorizzare eventi del settore e, così facendo, consolidare la propria credibilità nel mondo dell'alta moda.
Dalle donazioni Covid alla partnership con Saks Fifth Avenue
Nel 2015, Amazon è diventata lo sponsor principale delle sfilate di moda maschile durante la New York Fashion Week, una sponsorizzazione che ha mantenuto fino al 2017. Nel 2016, il direttore finanziario di LVMH, Jean-Jacques Guiony, disse agli investitori che non ci sarebbe stata "alcuna possibilità" che l'azienda facesse affari con Amazon e che quest'ultima "non era in linea con i nostri marchi". Ciononostante, il rivenditore online ha continuato a rafforzare i suoi legami con il mondo della moda.
Nel 2020, durante la pandemia di Covid, l'azienda di Bezos ha donato 500.000 dollari all'industria della moda tramite il Council of Fashion Designers/Vogue Fashion Fund. In quel periodo, Amazon Fashion ha effettuato diverse assunzioni di alto profilo, tra cui quelle di numerose ex redattrici di Vogue. Nel 2024, Amazon ha acquisito una partecipazione nei grandi magazzini di lusso. Ha stretto una partnership con Saks Fifth Avenue e ha investito 475 milioni di dollari in una nuova società, Saks Global, che le ha permesso di vendere i prodotti Saks su Amazon. La partnership si è conclusa lo scorso febbraio, in seguito al fallimento di Saks.
Il nuovo status di icona e le ombre delle contestazioni
Da allora il goffo fondatore della startup tecnologica è sparito; al suo posto, un miliardario trasformato in un uomo di successo ha preso comodamente il suo posto nell'élite culturale. Da allora, la coppia è diventata una presenza fissa nel circuito dei gala e riceve un trattamento da star durante la settimana della moda. Il loro mega-matrimonio a Venezia è stato un grande evento di moda, con Sánchez Bezos che ha vissuto la dolce vita indossando abiti su misura di Dolce & Gabbana e Schiaparelli.
Sánchez Bezos ora collabora con lo stilista Law Roach, noto per aver vestito Zendaya e Celine Dion. E insieme agli applausi sono arrivate anche le prime contestazioni. In vista del Met Gala di quest'anno, i manifestanti hanno lanciato appelli al boicottaggio dell'evento. Ogni anno il Met Gala attira proteste, ma quest'anno le voci di dissenso sono state particolarmente forti, citando la collaborazione di Amazon con l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane (ICE) e i legami di Bezos con il presidente Trump. A unire i contestatori è la posizione anti-miliardaria; il sindaco Zohran Mamdani, che ha basato la sua campagna elettorale sull'accessibilità economica, ha dichiarato al notiziario locale Hell Gate che non avrebbe partecipato al gala.