GameStop presenta offerta da 56 miliardi per l'acquisto di Ebay

AGI - GameStop tenta la mossa a sorpresa su eBay. Il ceo Ryan Cohen ha presentato un’offerta non sollecitata da circa 56 miliardi di dollari per acquisire il gruppo e-commerce, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento competitivo nei confronti di Amazon.
Secondo quanto riferito al Wall Street Journal, GameStop ha accumulato una partecipazione di circa il 5% in eBay e propone 125 dollari per azione tra contanti e titoli. Cohen ha dichiarato di intravedere un potenziale significativo di crescita per eBay, fino a una valutazione nell’ordine delle centinaia di miliardi di dollari.
L'operazione di GameStop
Per sostenere l’operazione, scrive ancora il Wsj, GameStop ha ottenuto una lettera di impegno da TD Bank per finanziamenti fino a 20 miliardi di dollari. L’offerta, composta per metà da contanti e per metà da azioni GameStop, è stata formalizzata in una lettera indirizzata al presidente di eBay Paul Pressler. In caso di mancata apertura del board, Cohen si è detto pronto a rivolgersi direttamente agli azionisti.
Lo scetticismo degli analisti
L’operazione, sottolinea il quotidiano, presenta tuttavia criticità rilevanti: eBay vale circa 46 miliardi di dollari, mentre GameStop ha una capitalizzazione intorno ai 12 miliardi e circa 9 miliardi di liquidità. Non è ancora chiaro come verrebbe finanziata l’intera acquisizione, anche se non si esclude il coinvolgimento di investitori esterni, inclusi fondi sovrani. Alcuni analisti esprimono scetticismo sulla fattibilità dell'operazione, sottolineando come il percorso di rilancio di eBay, focalizzato su collezionismo e nicchie di mercato, stia già producendo risultati positivi.
Sinergie e leve di sviluppo
Cohen punta sulle sinergie tra le due società, in particolare sull’integrazione tra la rete fisica di negozi GameStop e la piattaforma online di eBay, ad esempio per autenticazione e ritiro dei prodotti. Tra le leve di sviluppo indicate anche il live commerce e un maggiore utilizzo dell’intelligenza artificiale.
I risultati trimestrali di eBay
Se l’operazione andasse in porto, Cohen ha indicato che assumerebbe il ruolo di ceo della società combinata, con una remunerazione legata esclusivamente alle performance. eBay ha recentemente riportato risultati trimestrali solidi, con un aumento del valore lordo delle transazioni del 18% su base annua, e ha avviato un piano di riduzione dei costi che include il taglio di circa il 6,5% della forza lavoro globale.