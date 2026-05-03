Petrolio, Opec aumenta la produzione di 188mila barili al giorno

AGI - Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno deciso di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Lo si legge nella nota al termine della riunione di oggi. Il vertice è il primo dopo il ritiro dal cartello degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un aumento simile a quello annunciato a marzo e aprile, pari a 206.000 barili al giorno con l'esclusione della quota degli Emirati. I sette Paesi si riuniranno nuovamente il 7 giugno.
Le ricadute sui paesi del Golfo
L'impatto ricade principalmente su Arabia Saudita, Iraq, Kuwait e, naturalmente, Emirati Arabi Uniti, la cui produzione non verrà più conteggiata nel totale dell'alleanza (l'Iran è membro dell'Opec+, ma non è soggetto a quote).
I vantaggi per la Russia
La Russia, secondo produttore del cartello, trae il maggior vantaggio dalla situazione, grazie agli alti prezzi dell'energia, ma sembra in difficoltà a raggiungere le quote di produzione assegnate. La sua industria petrolifera ha dovuto fare i conti con il ritiro degli investimenti occidentali dall'inizio della guerra scatenata dall'invasione dell'Ucraina nel 2022 e con la produzione costantemente ostacolata dagli attacchi dei droni provenienti da Kiev.
Opec senza Emirati Arabi Uniti
Per il gruppo, il ritiro degli Emirati Arabi Uniti "è un evento di grande importanza", molto più dell'uscita del Qatar nel 2019 e poi dell'Angola, ha affermato Amena Bakr, analista di Kpler, durante una videoconferenza sull'argomento. Oltre a essere il quarto produttore Opec+ per volume, Abu Dhabi possiede una significativa capacità produttiva non sfruttata, molto utile al gruppo per la regolamentazione del mercato. Dal 2021, "gli Emirati Arabi Uniti avevano espresso la loro insoddisfazione per le quote assegnate", ha sottolineato Bakr.
Negli ultimi anni, il Paese ha investito massicciamente nelle infrastrutture e la sua compagnia petrolifera nazionale, Adnoc, prevede una capacità produttiva di 5 milioni di barili al giorno entro il 2027, ben al di sopra della sua ultima quota assegnata (3,447 milioni di barili al giorno).
Questo rende Abu Dhabi un attore altamente competitivo sul mercato, in grado di produrre a costi molto bassi, il che potrebbe limitare l'impatto delle misure adottate da Riyadh e dai suoi alleati quando i mercati torneranno alla normalità. Per l'OPEC+, anche la possibilità che altri Paesi aderiscano rappresenta un rischio: il Kazakistan e l'Iraq, ad esempio, sono stati spesso rimproverati per aver superato le proprie quote.