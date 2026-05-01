Ritirato lo studio su tumore al pancreas che prometteva la svolta

AGI - Lo studio spagnolo che prometteva una svolta nella cura del tumore del pancreas dopo le ricerche condotte su 45 topi di laboratorio è stato cancellato dalla rivista scientifica statunitense che l'aveva pubblicato a fine dicembre, Pnas, per "un conflitto di interessi grave e non dichiarato".
La ricerca aveva avuto risonanza mondiale perché riguarda uno dei tumori più difficili da trattare e perché la cura sperimentata sui topi aveva portato a una guarigione duratura e priva di effetti collaterali.
Le donazioni e il finanziamento
In pochi mesi sono arrivate donazioni per più di tre milioni e mezzo di euro per finanziare questi studi, ma ora la rivista si è accorta che il coordinatore dello studio, lo spagnolo Mariano Barbacid, era in conflitto d'interessi in quanto cofondatore e comproprietario di Vega Oncotargets, l'azienda privata che produce le molecole impiegate per queste cure.
Anche due co-autori dello studio, le collaboratrici Vasiliki Liaki e Carmen Guerra, avrebbero un legame finanziario con l'impresa.
L'obbligo di dichiarare i conflitti
In linea generale gli autori di ricerche mediche possono avere legami con case farmaceutiche o aziende private ma devono dichiararlo in calce all'articolo, cosa che non è stata fatta. Barbacid e le sue due collaboratrici non lo avevano fatto.
"La direzione ha deciso di ritirare l'articolo a causa di" scrive Pnas accanto al titolo dello studio. Lo studio sosteneva che sui topi c'era stata l'eliminazione completa delle cellule dell'adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più diffusa e aggressiva di tumore al pancreas.