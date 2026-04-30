Accise, il governo proroga di tre settimane il taglio

AGI - Il governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise sui carburanti per tre settimane, stavolta con una differenza: resta immutata la quota sul diesel mentre scende a 5 centesimi quella sui carburanti.
Si tratta del secondo rinnovo del provvedimento varato dal Cdm il 18 marzo scorso, dopo l’impennata dei prezzi seguita allo scoppio della guerra in Iran, con uno sconto di 24,4 centesimi alla pompa che ora rimane inalterato sul gasolio.
Autotrasportatori e confronto con il governo
Quanto alle ulteriori misure in favore degli autotrasportatori, che hanno proclamato uno sciopero dal 25 al 19 maggio, saranno presumibilmente al centro di un tavolo di confronto tra il governo e la categoria, mentre si cercano sponde anche in sede Ue per reperire fondi a sostegno del credito di imposta.
Le spiegazioni della premier Meloni
“Abbiamo prorogato il taglio delle accise per altre tre settimane, anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante tra l’aumento del gasolio e quello della benzina in queste settimane”, spiega la premier Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato il provvedimento.
Differenze tra benzina e gasolio
Poi ricorda: “La benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, l’abbiamo invece diminuito per quello che riguarda la benzina con un taglio di 5 centesimi delle accise che corrisponde più o meno a un 6% sul prezzo del carburante”.
Negli scorsi anni la premier aveva espresso il suo sostegno a un taglio strutturale delle accise. Interpellata a riguardo Meloni precisa: “Sapete come la penso sul taglio delle accise, in assoluto sono una grande sostenitrice. Dopo di che, si lavora per le priorità che si hanno in questo momento”.
Costi e impatto redistributivo
“Il taglio delle accise costa molto per il beneficio che produce, per paradosso la gran parte delle risorse che spendi vanno ai redditi più alti che a quelli più bassi”, sottolinea la presidente del Consiglio.
La premier aggiunge: “Abbiamo immaginato un taglio che per il momento impattasse sulla qualità della vita dei cittadini, non mi sento di dire che per il momento, con una situazione economica che chiederà diverse risposte su diversi fronti, di poterlo rendere strutturale”.
Finora il taglio temporaneo delle accise è costato poco più di un miliardo, i fondi sono stati reperiti in parte tramite l’extra gettito Iva maturato con il rialzo dei prezzi.