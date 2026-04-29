Perché gli Emirati arabi uniti lasciano l'Opec dopo 60 anni

AGI - Motivazioni strettamente economiche e motivazioni politiche. Sono le due direttrici da seguire per comprendere l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec dopo quasi 60 anni. "Il mondo ha bisogno di più energia. Il mondo ha bisogno di più risorse e gli Emirati Arabi Uniti non volevano essere vincolati da alcun gruppo", ha dichiarato ieri il ministro dell'energia del Paese, Suhail Al Mazrouei. "Gli Emirati sono usciti dal cartello nel momento in cui la decisione causasse il minor disagio possibile ai mercati petroliferi", ha aggiunto. "Continueremo a essere produttori responsabili", ha affermato Al Mazrouei.
Quando la situazione in Medio Oriente lo permetterà, gli Emirati aumenteranno la produzione energetica per servire i propri interessi. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, prima della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli Emirati producevano circa 3,6 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a circa il 12% della produzione complessiva dell'Opec. E sempre prima del conflitto, i paesi dell'Opec fornivano oltre un quarto del petrolio mondiale.
Tensioni politiche nel Golfo
Sul lato politico, evidenzia il New York Times, l'annuncio è giunto in un clima di crescenti tensioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, leader di fatto dell'Opec. Un tempo stretti alleati, i due Paesi del Golfo si sono allontanati negli ultimi anni. Gli Emirati Arabi Uniti hanno intrapreso una strada sempre più autonoma nella regione, stringendo legami più stretti con Israele e sostenendo un gruppo separatista armato nel sud dello Yemen, dove i sauditi appoggiano il governo.
La guerra con l'Iran e le divergenze
La guerra con l'Iran sembra aver acuito questa frattura, poiché l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando strategie diverse su come rispondere all'Iran. Gli Emirati, che ospitano un'importante base militare statunitense, hanno subito migliaia di attacchi missilistici e con droni da parte dell'Iran. I funzionari emiratini hanno espresso la loro insoddisfazione per la risposta delle organizzazioni multilaterali regionali, tra cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo e la Lega Araba, lasciando intendere che avrebbero preferito una posizione unitaria più dura nei confronti dell'Iran.
Strategie energetiche divergenti
"Ogni Stato del Golfo ha avuto una propria politica di contenimento nei confronti dell'Iran, e tutte queste politiche di contenimento sono fallite", ha dichiarato Anwar Gargash, un alto funzionario emiratino. "Tutte le nostre politiche sono fallite miseramente". La politica petrolifera è da anni una delle principali fonti di tensione tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. "Mentre l'Arabia Saudita punta a sostenere i mercati petroliferi per il prossimo secolo, gli Emirati Arabi Uniti non avvertono la stessa urgenza", ha affermato Bachar El-Halabi, analista senior a Dubai per Argus Media, società di ricerca sulle materie prime. "Grazie alla maggiore diversificazione della loro economia, non necessitano di prezzi del petrolio elevati per bilanciare i bilanci, il che consente loro di dare priorità ai volumi rispetto al sostegno dei prezzi".