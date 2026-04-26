Banche centrali alla finestra mentre si attendono i dati sul Pil

AGI - La prossima settimana si preannuncia ricca di dati macroeconomici, mentre il focus degli investitori sarà sulle banche centrali, Bce, Fed, Boe e Boj che riuniranno i Comitati direttivi in materia di tassi. Il messaggio più atteso da parte dei principali istituti centrali sarà improntato alla cautela anche se sicuramente suonerà poco accomodante.
La previsione è che tutti resteranno alla finestra e che difficilmente si procederà con dei rialzi già in questa tornata. Intanto, il focus sarà concentrato anche sulla conferma da parte del Senato di Kevin Warsh come governatore della banca centrale Usa dopo che la Procura ha deciso di non procedere nei riguardi dell'attuale banchiere centrale Jerome Powell. L'attenzione degli investitori si concentrerà sui dati del Pil, con la pubblicazione dei dati di Eurozona e Stati Uniti prevista per giovedì.
Attesa per i dati Istat
Anche l'Istat pubblicherà i dati sulla crescita nel I trimestre. I rischi restano orientati verso sorprese negative, alla luce del possibile impatto sui consumi di marzo dovuto al forte rincaro dei beni energetici. Occhi anche sui dati sull'inflazione sia nell'Eurozona sia nelle grandi economie. Infine prosegue la stagione delle trimestrali, in particolare negli Usa con la maggior parte delle principali società tech che pubblicheranno i loro conti. Prevista la trimestrale anche di importanti società come Stellantis, Airbus, Volkswagen. In Italia, l'appuntamento più importante sarà l'inizio dell'esame in Parlamento del Documento di Finanza Pubblica: si inizierà già lunedì con le varie audizioni delle parti sociali e delle associazioni di categoria. Martedì concluderà il ciclo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Venerdì 1° maggio, per la Festa del Lavoro la manifestazione di Cgil Cisl e Uil con i segretari generali a Marghera (Venezia).
Questi gli appuntamenti più importanti della prossima settimana
Lunedì 27 aprile
Roma: audizioni sul Dpf. Previsti i sindacati, Confindustria e le associazioni di categoria dalle ore 14,40.
Martedì 28 aprile
Roma: proseguono le audizioni sul Dpef. Previsti Istat, Corte dei Conti, Bankitalia, Upb. Alle 20,30 Giorgetti; Brescia: assemblea A2a, per approvazione bilancio 2025; Roma: assemblea Caltagirone; Istat: fatturato dell'industria e dei servizi.
Mercoledì 29 aprile
Roma: Bankitalia pubblica il primo Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2026.
Giovedì 30 aprile
Istat: Pil I trimestre, occupati e disoccupati a marzo e prezzi al consumo ad aprile; Torino: assemblea ordinaria e straordinaria di Intesa Sanpaolo; Avellino: assemblea Confindustria Avellino "Sud protagonista: il contributo dell'Irpinia. Politiche, territori e prospettive di sviluppo". Partecipa, tra gli altri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
Venerdì 1 maggio
Marghera: manifestazione per il 1° maggio di Cgil Cisl e Uil con i segretari generali Landini, Fumarole a Bombardieri. Al centro il tema del "lavoro dignitoso".