A Panama prezzi record per accesso al canale, con Hormuz fuori

AGI - Le tariffe per le rotte marittime più trafficate del Canale di Panama hanno raggiunto livelli record, mentre gli acquirenti asiatici, alla disperata ricerca di petrolio e gas, si contendono le rotte di navigazione globali sconvolte dalla guerra con l'Iran. Come rivela il Financial Times, che cita i dati raccolti da Argus Media, le aste giornaliere per le corsie di transito nel canale hanno attratto un numero di offerte cinque volte superiore rispetto ai livelli pre-conflitto, con prezzi medi di 837.500 dollari per le chiuse Panamax più comunemente utilizzate.
Ross Griffith, responsabile dei prezzi del trasporto merci per le Americhe presso Argus, ha dichiarato: "Circa il 70% delle navi che transitano per il Canale di Panama utilizza le chiuse Panamax originali, i cui prezzi d'asta sono aumentati di quasi dieci volte dall'inizio della guerra con l'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz". "Si tratta - aggiunge - di un aumento molto significativo che riflette la corsa degli acquirenti asiatici ad approvvigionarsi di petrolio, carburante e materie prime sfuse, come il carbone, principalmente dalla costa del Golfo degli Stati Uniti".
I tempi
L'aumento delle spedizioni di petrolio e carburante statunitensi attraverso il canale, che rappresenta la rotta più breve tra la costa del Golfo e l'Asia, ha causato un allungamento dei tempi di attesa per le petroliere che cercano di attraversare il canale panamense, raggiungendo i 4,25 giorni, il livello più alto delle ultime sei settimane, secondo i dati della società di ricerca Kpler. Ciò ha spinto alcune aziende a pagare somme ingenti per evitare le lunghe code che si formano all'ingresso del canale, con aste individuali per le chiuse più grandi che hanno raggiunto i 4 milioni di dollari ad aprile.
Come funzionano le aste
I grandi armatori che utilizzano frequentemente il Canale di Panama, come le grandi navi portacontainer e le compagnie di gas di petrolio liquefatto, prenotano in genere gli slot a tariffe fisse, solitamente ben al di sotto dei prezzi medi d'asta, anziché competere per gli slot nelle aste giornaliere. Tuttavia, fino al 30% del traffico complessivo del canale può partecipare alle aste giornaliere anziché prenotare gli slot in anticipo. L'Autorità del Canale di Panama ha dichiarato al Financial Times che i risultati delle recenti aste riflettono le dinamiche del mercato e non sono il risultato di un aumento delle tariffe.