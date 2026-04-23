Boom dei miliardari: nel 2031 saranno quasi 4.000 nel mondo

AGI - Ci sono 3.110 miliardari nel mondo, e nei prossimi anni questo numero aumenterà ancora. Potrebbe raggiungere i circa 4.000 (3.915 per l'esattezza) entro il 2031, con un rialzo del 25%. Sono questi i dati di un'analisi dell'agenzia immobiliare Knight Frank e riportata dal Guardian.
Anche la classe dei multimilionari si sta espandendo rapidamente, con il numero di persone con un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari in tutto il mondo che è passato da 162.191 nel 2021 a 713.626 di oggi: si tratta di un aumento di oltre il 300%, ha rilevato Knight Frank. Come ha spiegato Liam Bailey, responsabile della ricerca presso l'agenzia immobiliare, tale ricchezza di miliardari e milionari è stata "potenziata" dai profitti del mondo della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale. "La capacità di far crescere un'azienda non è mai stata cosi' alta", ha detto. "Ciò ha alimentato la capacita' di fare grandi fortune rapidamente, potenziata dalla tecnologia e dall'IA".
Secondo la ricerca, il numero di miliardari dovrebbe crescere più rapidamente nell'Arabia Saudita, grazie al petrolio, più che raddoppiando da 23 nel 2026 a una previsione di 65 nel 2031. Anche la popolazione di 'Paperoni' ad esempio in Polonia dovrebbe più che raddoppiare da 13 a 29 nello stesso periodo, con un aumento dell'81% in Svezia, da 32 a 58.
Questo avviene mentre il divario tra i più ricchi e i più poveri del mondo continua a crescere. L'anno scorso il Rapporto sulla disuguaglianza nel mondo ha rilevato che meno di 60.000 persone - lo 0,001% della popolazione mondiale - controllano una ricchezza tre volte superiore a quella dell'intera metà più povera dell'umanità. Sempre lo scorso anno Oxfam ha rilevato che i miliardari possiedono una ricchezza complessiva di 18.000 miliardi di dollari. E secondo Forbes, è l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 785,5 miliardi di dollari.
Al secondo posto si trova Larry Page, uno dei fondatori di Google, con un patrimonio netto di 272,5 miliardi di dollari, mentre al terzo posto c'è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio netto di 259 miliardi di dollari. Interessante il dato del Nord America che ora ospita poco meno di un terzo della popolazione mondiale di miliardari ma che secondo le previsioni, verrà presto superato dall'Asia-Pacifico entro il 2031. A quel punto, i miliardari di questa regione dovrebbero rappresentare il 37,5% del totale, rispetto al 27,8% del Nord America.